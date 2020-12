Il Natale per le stelle della televisione italiana

Il Natale si avvicina e i vip sono pronti a festeggiarlo non facendosi abbattere dalle strestrizioni che la pandemia di Covid-19 ha causato nel nostro Paese. Si passa da cene in montagna a lunghe vacanze in rinomate città italiane evitando in ogni modo viaggi all’estero o assembramenti esagerati.

Alena Seredova ha dichiarato che non lascerà l’Italia e che, per la prima volta in 42 anni non tornerà a Praga, sua città natale, dai suoi genitori ma passerà le feste con i suoi 3 figli: Louis e David e la piccola Vivienne Charlotte.

Elena Santarelli invece, non riuscendo a raggiungere i suoi genitori a Latina, passerà le feste con la sua famiglia, il marito Bernardo Corradi e i figli Giacomo e Greta. Il menù è già pronto per la bella vip che cucinerà pesce la sera del 24 e le lasagne il giorno di Natale; ha dichiarato che non vede queste restrinzioni come una limitazione ma come qualcosa di necessario per tutti, per poter uscire presto dalla situazione Covid e poter festeggiare tutti insieme l’inizio di una nuova vita.

Sarà un Natale diverso per i concorrenti del GF Vip che lo trascorreranno nella casa più spiata d’Italia e che hanno cominciato ad allestire la casa tra tempere, pennelli e brillantini. Non tutti però hanno accettato di rimanere in gioco come Elisabetta Gregoraci che è tornata dal suo bambino e Francesco Oppini che ha lasciato la casa e il suo amico Tommaso Zorzi, per tornare dalla sua fidanzata Cristina. Con lei e la mamma Alba Parietti passerà le feste di Natale insieme alle amiche storiche della madre.

“Stranissimo” è come definisce questo Natale Milly Carducci che non sa ancora se lo passerà con la sua famiglia o senza il figlio che lavora a Londra e dovrebbe fare la quarantena una volta tornato in Italia.

Si tratterà dunque di un Natale e delle festività completamente diverse dalle altre, ma vip e non sperano di poter trovare la forza per uscire dalla situazione difficile della pandemia per poi poter riabbracciare i propri cari senza paura.