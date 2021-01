Il marito di Stefania Orlando attacca Signorini e il GF Vip: "La finale è già decisa"

Il “Grande Fratello Vip” si allunga ancora. I concorrenti lo hanno saputo, i veterani non hanno ben reagito e le prime crisi iniziano a farsi sentire e vedere. Se Tommaso Zorzi è andato nel panico, anche Stefania Orlando non è stata da meno. La gieffina durante l’ultima diretta è stata anche al centro dell’attenzione a seguito delle dichiarazioni del suo ex marito Andrea Roncato.

A Stefania sono state mostrate le immagini delle parole di Roncato, la conduttrice si è difesa raccontando la sua verità, ma è poi esplosa minacciando addirittura di lasciare la casa ed è stata fermata solo dall’intervento di Zorzi e di Maria Teresa Ruta. Chi è sempre e comunque dalla parte della Orlando è suo marito Simone Gianlorenzi. Il musicista non permette che si faccia soffrire sua moglie e ogni volta interviene.

A sto giro, Simone è stato intervistato da “FanPage” e ancora una volta ha difeso Stefania, esprimendo tutto il suo dissenso per quanto sta accadendo. Gianlorenzi, non solo ha detto la sua sul conto di Andrea Roncato, ma ha anche lanciato una pesante stoccata ad Alfonso Signorini e al GF per il prolungamento del reality show.

Ovviamente il musicista non è stato d’accordo con lo slittamento ulteriore della finale del gioco e per tale ragione ha attaccato Signorini e gli autori, dichiarando: “Da come si evolve il gioco e da come aggiustano certi particolari mi sembra che la finale sia in qualche modo bella che decisa. Sicuramente vedo Stefania in finale, ma le “spinte” sono abbastanza evidenti e logiche, una trasmissione come il GF non va avanti grazie a dinamiche casuali“.

Dunque, Simone è stato molto chiaro e chissà se Signorini abbia o meno intenzione di replicare. Nel mentre Gianlorenzi ha anche voluto ribattere a Roncato, ammettendo come in realtà il loro fosse un buon rapporto e che le cose sono iniziate ad incrinarsi quando è subentrata la nuova moglie dell’attore. Insomma, ancora una volta Simone ha tenuto a mettere i puntini sulle i e difendere la sua Stefania.