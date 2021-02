Il dramma di Orietta Berti: "Dopo il Covid, Osvaldo ha perso un occhio"

Tra le tante famiglie italiane segnate dal Covid-19, c’è anche quella di Orietta Berti. La 77enne cantante emiliana e il suo inseparabile marito Osvaldo Paterlini hanno contratto il virus prima di Natale e se ne sono liberati molte settimane dopo. La prima a guarire, senza riportare peraltro alcuna conseguenza deleteria, è stata proprio Orietta, che tra i sintomi aveva febbre, tosse e mal di gola.

Al suo Osvaldo è andata peggio. La Berti aveva rilasciato alcune interviste raccontando come l’uomo risultasse ancora positivo anche dopo che lei era guarita; non solo, perché respirava male ed era fortemente debilitato sia psicologicamente che fisicamente. Per esempio poteva fare solo brevi passeggiate, perché sennò gli mancava il fiato. Pian piano cercava di riprendere in mano le faccende della vita quotidiana, ma tutto gli costava molta più fatica rispetto a prima.

Orietta Berti racconta il calvario vissuto dal suo Osvaldo

Ora che il peggio è passato e Osvaldo Paterlini è guarito dal Covid-19 (il tampone è risultato finalmente negativo), Orietta Berti ha rilasciato una nuova intervista affermando come questo terribile virus li abbia cambiati per sempre, rendendoli più fragili e stanchi dopo che il loro organismo non più giovane ha lottato a lungo per liberarsi di lui. Osvaldo infatti ha 78 anni e Orietta 77: entrambi appartengono alla fascia d’età più colpita dal virus.

Come accennato, a riportare le conseguenze più gravi è stato lui, che durante la malattia ha perso sedici chili, l’udito e la vista da un occhio. L’udito lo sta progressivamente riacquistando, ma la vista no, nonostante non faccia altro che applicare i colliri prescrittigli dal medico. Va detto che Osvaldo, come specificato anche dalla moglie, aveva già problemi alla vista.

Il Covid, ha spiegato loro il medico che li seguiva, va a colpire la parti più deboli dell’organismo, fiaccandole e minando così l’intero sistema immunitario. Superare la malattia restando in vita, vicini e uniti come sempre, è stata tutto sommato una grande vittoria, anche se, la Berti ha ammesso: “È stata veramente, veramente dura!“.