Orietta Berti rivela: "Ho il Covid da un mese, mio marito sta male"

Il 2021 sarà l’anno del rilancio di Orietta Berti. A onor del vero la cantante, classe 1943, non ha mai abbandonato la scena musicale, né quella televisiva, visto che è spesso ospite in trasmissioni sia Rai che Mediaset, dove oltre a cantare fa sorridere grazie alla sua simpatia e agli aneddoti riguardanti la lunga carriera di cantante.

Tuttavia il prossimo anno sarà speciale perché la Berti dopo tanti anni tornerà a Sanremo. La cantante emiliana è infatti nella lista dei ventisei big che si esibiranno sul palco del prossimo Festival della canzone italiana. Voluta fortemente dal conduttore e direttore artistico Amadeus, Orietta Berti, dal 1966 al 1992, ha partecipato alla kermesse sanremese ben undici volte.

Il suo ritorno è molto atteso dai cultori del Festival, che vedono in lei uno dei pochi pilastri della musica italiana ancora in attività. Prima di approdare nella città emiliana, però, la cantante deve vincere quella che probabilmente è una delle battaglie più importanti della sua vita. Sia Orietta Berti che suo marito Osvaldo Paterlini, con cui è sposata da cinquantatre anni, hanno contratto il Coronavirus.

Dal momento in cui hanno fatto il tampone, è passato più di un mese: era il 20 novembre, e a Natale sono risultati ancora positivi. Ma se Orietta se l’è cavata (si fa per dire) con una tosse infernale, che quasi le impediva di parlare, a Osvaldo è andata peggio. L’uomo, che ha qualche anno in più della moglie, sta ancora molto male. Per fortuna non lo hanno portato in ospedale e la cantante ha ammesso di esserne sollevata, visto che da lì “non sai mai se torni”.

Nonostante Osvaldo si stia curando, prendendo come da prescrizione medica tachipirina, vitamine e cortisone, continua ad avere grossi problemi. Ha forti dolori muscolari e la sua ossigenazione non è mai costante, va su e giù. “Ogni due ore lo faccio camminare” ha raccontato la Berti nella sua recente intervista a Libero. “Mangia poco, nemmeno i cappelletti in brodo e i passatelli emiliani”.