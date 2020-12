Il dramma di Filippo Magnini, Natale senza la famiglia

Doveva essere un Natale speciale, il suo primo Natale da papà, ma purtroppo per Filippo Magnini non sarà così. Attraverso un post pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram, infatti, il nuotatore ha fatto sapere di essere in isolamento. Nonostante abbia seguito tutte le precauzioni e sia stato fin troppo scrupoloso con mascherine e disinfettanti, ben consapevole di avere una neonata a casa, Magnini purtroppo è risultato positivo al Covid-19.

Fortunatamente la piccola Mia e sua madre, l’ex velina Giorgia Palmas, sono negative, così come la prima figlia di lei, Sofia. Ciò però significa che per il campione di nuoto saranno festività particolarmente tristi, che dovrà trascorrere completamente da solo in un’altra abitazione per evitare di trasmettere il virus alla sua famiglia.

Filippo Magnini positivo al Covid-19, per lui feste solitarie

Diventato papà di Mia da appena tre mesi, Filippo Magnini si aspettava di trascorrere con lei il suo primo Natale da papà, ma il destino si è messo di mezzo e il Covid-19 ha colpito anche lui. Per fortuna lo ha fatto in maniera lieve, visto che attualmente il 38enne è completamente asintomatico. Nonostante ciò resta una grande amarezza: oltre a non stare con la famiglia a Natale, dovrà aspettare ancora parecchi giorni prima di tornare in contatto con sua figlia, prima di poterla riabbracciare e baciare.

“Mi angoscia il pensiero di non poter tenere in braccio la mia bambina per almeno 10 giorni”, ha confessato su Instagram il campione di nuoto, che per sua stessa ammissione da quando è nata non si è staccato un attimo dalla sua primogenita. Sotto il post, le parole rincuoranti della sua Giorgia Palmas, che gli assicura: “Passeremo anche questa!”.

Ma la showgirl non è stata l’unica a far sentire la sua vicinanza al nuotatore. Tra i tanti commenti, spiccano quelli di Aldo Montano (anche lui positivo al Covid-19 fino a qualche giorno fa), Salvatore Esposito, Elena Barolo, Raoul Bova e Melissa Satta, oltre che ovviamente quelli di migliaia di fan che gli hanno manifestato tutta la loro solidarietà.