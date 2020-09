Filippo Magnini e Giorgia Palmas genitori: è nata la piccola Mia

Cosa ne pensa l’autore

Tonia Sarracino - Personalmente trovo che il momento più bello per una coppia, sia proprio quando si diventa genitori. Per la Palmas si tratta di un'emozione già provata, ma è sempre come se fosse la prima volta, mentre per Magnini, la prima volta lo è davvero. Non resta che fare tanti auguri ai neo genitori.