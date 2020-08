Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: i retroscena e i motivi della presunta rottura

Dopo quasi tre anni di relazione, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sarebbero detti addio. Il condizionale è d’obbligo, poiché i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche né confermato o smentito in qualche modo la notizia, eppure gli indizi sono troppi per non costituire una prova schiacciante. E non mancano neanche le dichiarazioni di persone molto vicine alla coppia, soprattutto amici, che hanno lasciato intendere neanche troppo velatamente di essere al corrente della rottura e di sapere anche che sarebbe definitiva.

Almeno per il momento, visto che quando ci sono di mezzo le Rodriguez non si può mai sapere (il caso di Belen e Stefano De Martino è emblematico). Una delle fonti più autorevoli è rappresentata dal settimanale ‘Chi’ in uscita questa settimana. Il giornale di Alfonso Signorini, notoriamente ben informato e vicinissimo alla famiglia argentina più famosa d’Italia, con cui lo stesso direttore ha un rapporto personale di amicizia, ha fatto sapere che non solo Ignazio e Cecilia non si sentirebbero ormai da giorni, ma neanche le loro famiglie sarebbero più in contatto.

La rottura, riferisce il settimanale, sarebbe insanabile, al punto che l’ex ciclista avrebbe rivelato ai suoi amici di essere single. E qualcuno di loro se lo sarebbe persino lasciato sfuggire. Stiamo parlando di Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne, deejay di successo e grande amico di Ignazio, che mentre era in consolle con lui ha gridato al pubblico: “Per tutte le single di San Teodoro c’è qui mio fratello Ignazio Moser”.

Non solo, perché anche un amico dei due ha pubblicato una foto tutti insieme – poi subito rimossa – accompagnandola con queste parole: “Tre single in vacanza”. Non solo dunque Moser, ma anche lui e Damante, che si mormorava già fosse in crisi con l’influencer Giulia De Lellis. Per quanto riguarda i motivi della rottura, ci sono soltanto ipotesi e illazioni.

Sempre stando a quanto rivelato un paio di settimane fa da ‘Chi’, alla base dei recenti dissidi tra i due (ex?) fidanzati ci sarebbero la gelosia di lei e le nuove amicizie di lui (tra cui quella con il manager Flavio Briatore, di cui Moser è stato spesso ospite in Sardegna). Gli stessi motivi li avrebbero portato alla decisione drastica di dirsi addio.