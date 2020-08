Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser si sono lasciati: lui ci prova con Anna Safroncik

La coppia formata da Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser si è conosciuta durante la seconda edizione del “Grande Fratello Vip”, condotto ai tempi da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. La sorella di Belén entra nella casa come fidanzata di Francesco Monte, ma con il tempo si lascia andare alla corte quasi sfrenata dell’ex ciclista.

I due quindi stanno insieme dalla metà del 2017, e nonostante i numerosi dubbi, Cecilia e Ignazio hanno resistito alle numerose critiche. In una intervista rilasciata nel mese di maggio al settimanale “Nuovo Tv“, diretto da Riccardo Signoretti, l’argentina ha smentito le nozze rivelando però di aver provato ad avere un figlio insieme a Ignazio Moser.

Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser si dicono addio

Tuttavia nell’ultimo periodo la relazione tra la Cechu e Ignazio si è di molto complicata. La coppia infatti, come fatto notare dapprima dai loro fan, stanno passando le vacanze in due località completamente separate: lei si trova a Ibiza assieme alla sorella Belén mentre il giovane Moser è rimasto in Trentino nella sua tenuta con la famiglia.

Come svelato dal settimanale “Oggi”, diretto da Umberto Brindani, la coppia si sarebbe separata in questi giorni dopo una dura lite: “È ufficialmente terminata la relazione sentimentale tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Dopo i pesanti dissidi (anche pubblici ndr) di questi ultimi giorni culminati in un litigio plateale qualche sera fa al Just Cavalli di Porto Cervo, i due si sono detti definitivamente addio”.

E addirittura due notti fa Ignazio Moser è stato visto in compagna della bellissima attrice ucraina Anna Safroncik, conosciuta per aver partecipato in varie serie tv come “CentoVetrine”, “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa” e “Il commissario Manara”. La probabile nuova coppia è stata paparazzata mentre stava uscendo dal Billionaire, la lussuosa discoteca di Flavio Briatore ubicata a Porto Cervo.