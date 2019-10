Ignazio Moser, confessione hot sulla sua Cecilia

Tra le coppie più seguite ed amate del momento, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non hanno mai fatto mistero della passione che caratterizza la loro relazione, evidente sin dagli inizi al Grande Fratello Vip. Che i due siano legati, oltre che dall’amore, anche da una forte attrazione ed intesa fisica, è un dato di fatto, come si evince dalle moltissime foto e stories che entrambi pubblicano regolarmente sui rispettivi profili social.

In diverse occasioni, inoltre, Ignazio si è lasciato andare a battute e frasi in cui ha fatto intendere che l’intimità con la piccola delle sorelle Rodriguez è alle stelle, e qualche sera fa, durante una cena con degli amici, il ciclista è stato addirittura più esplicito.

Durante la serata, nello specifico, parlando di allenamento, Moser ha raccontato come la sua Cecilia sia convinta che una sana alimentazione sia estremamente importante perché il 60% dell’allenamento si fa a tavola, e ‘solo’ il 40% in palestra. Al che, una ragazza della comitiva pone una domanda piccante: “E a letto?!?” Ignazio ha prontamente risposto: “La Chechu è molto allenata…“

Un’affermazione, quella del bel ciclista, che ha scatenato l’ilarità degli altri commensali, ma che ha lasciato visibilmente in imbarazzo la diretta interessata. Cecilia, infatti, si è immediatamente voltata verso il fidanzato chiedendogli, con il dito, di tacere e di fermarsi lì per non rivelare altri dettagli.

Non è la prima volta, però, che la coppia rivela dettagli così privati sulla loro relazione. Poco dopo il Grande Fratello Vip in cui è scoccata la scintilla tra loro, i due si sono sottoposti ad una intervista doppia delle iene in cui hanno svelato particolari molto piccanti: in quell’occasione, nello specifico, Cecilia ha dichiarato che Moser è superdotato. Qualche tempo fa, invece, Ignazio, rispondendo ad una domanda di un fan su Instagram, aveva rivelato senza peli sulla lingua, quante volte era solito fare l’amore con Cecilia.