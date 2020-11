Ida Platano volta pagina, quel tocco estetico segno di rinascita

Cosa ne pensa l’autore

Carmine Solmonese - Un gesto semplice, forse senza alcun significato per molti, ma per la Platano questo cambio di colore dei capelli rappresenta un gesto simbolico molto intenso, ovvero la volontà definitiva, da parte della Platano, di voltare completamente pagina in ambito amoroso, non mostrando più interesse per il suo ex compagno.