Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri torna in studio: "Con Ida è finita malissimo"

Nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda oggi giovedì 12 novembre ha fatto il suo ingresso in studio Riccardo Guarnieri. Un ritorno inatteso che è stato preceduto da un video riassuntivo della sua storia con Ida Platano. Nel filmato mandato in onda sono stati montati i momenti salienti del loro percorso nel programma, la ritrovata serenità e la proposta di matrimonio fatta davanti al pubblico.

Non appena Riccardo ha iniziato a parlare però, la magia del loro amore è finita. Infatti il cavaliere ha raccontato che i rapporti con Ida si sono deteriorati con il tempo, fino ad arrivare ad una completa rottura. Guarnieri ha parlato di una lettera che è stata un po’ la causa del loro addio, infatti Ida lo ha accusato di essersi sentito con un’altra donna che le aveva addirittura rivelato di aspettare un figlio da lui.

Uomini e Donne, il racconto di Riccardo Guarnieri

Dopo interminabili discussioni, la Platano si è arresa dicendo che non aveva mai creduto fino in fondo a questa storia e Guarnieri non ha mai capito allora come mai continuassero a parlarne per giorni e giorni. Gianni ha chiesto se fosse una dama del parterre, ma Riccardo non ha saputo rispondere e l’identità della donna non è mai venuta fuori.

Continua dicendo di aver passato insieme a Ida l’intero lockdown, un periodo difficile per lui. Sembra infatti che per Riccardo sia stata una specie di prigionia in casa della Platano, segregato in una camera per la maggior parte del tempo in completa solitudine. Il cinque maggio, quando Riccardo è tornato a casa, in stazione Ida gli ha chiesto tempo per riflettere. Dopo allora lei – sempre secondo il racconto del cavaliere – non trovava mai tempo per sentirlo e le cose sono andate a scemare. Ida poi lo ha richiamato ma lui ha deciso di non rispondere: “Lei ha provato a chiamarmi ma non me la sono sentita di rispondere”.

Maria De Filippi poi chiede a Roberta Di Padua che effetto le fa rivederlo e lei un po’ imbarazzata risponde: “Normale” mentre lui, ricordando probabilmente il sonoro ceffone ricevuto tempo indietro, simpaticamente scherza: “A me fa un po’ paura”. Alla fine Riccardo decide di ballare con Giulia, la dama arrivata per corteggiare Michele Dentice.