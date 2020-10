Ida Platano volta pagina dopo Riccardo Guarnieri: avvistata in compagnia di un altro uomo

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati i protagonisti indiscussi del trono over di “Uomini e Donne”. La loro storia d’amore ha fatto sognare milioni di fan. Ida e Riccardo si sono conosciuti e innamorati nel talk show dei sentimenti, ma la loro relazione è stata caratterizzata da un continuo tira e molla, che è andato avanti per diversi anni.

Proprio quando la loro storia sembrava finalmente aver intrapreso il binario giusto, con una proposta di matrimonio e una convivenza a Brescia durante la quarantena, ecco che le cose non sono andate come sperato. E così, la storia tra la bella bresciana e Guarnieri è definitivamente naufragata. Tutti si aspettavano che l’inizio della nuova stagione di “Uomini e Donne” li avrebbe visti in studio, quantomeno per raccontare come sono andate davvero le cose, ma non è stato così.

Di Ida e Riccardo nemmeno l’ombra né una parola. I diretti interessati hanno parlato a metà, con la Platano che ha solo annunciato la rottura sul magazine di Uomini e Donne la scorsa estate, mentre Guarnieri non ha mai proferito parola in merito. Qualche mese è ormai trascorso e adesso sia Ida che Riccardo vivono la loro vita e proprio l’ex dama pare aver voltato pagina.

La Platano non ha mai nascosto la difficoltà nello staccarsi da Riccardo, aggiungendo poi che anche una psicologa la aiutava. Adesso sembra esserci riuscita, tanto che è stata avvistata in compagnia di un altro uomo. A lanciare la segnalazione è stato l’influencer Amedeo Venza. Secondo l’influencer, che ne ha parlato attraverso una storia Instagram, una di queste sere Ida è stata avvistata in una pizzeria, in compagnia di un uomo.

Secondo la descrizione di Venza, l’uomo in questione avrebbe grosso modo 45 anni. Lui e la Platano, durante la serata sono apparsi assai intimi e complici. Con la sua storia, Amedeo conferma che non vi è più possibilità di rivedere l’ex dama e Guarnieri di nuovo insieme. “Storia ormai definitivamente chiusa tra Riccardo e Ida di Uomini e Donne…Anche perché ormai lei pare aver trovato un nuovo amore“, questo il post di Venza.