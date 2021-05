Ida Platano, la gaffe su Battiato e l’intervento di Aurora Ramazzotti

Ormai è divenuta una notizia a livello internazionale, ovvero la scomparsa dell’immenso maestro e artista Franco Battiato. Una scomparsa che ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della musica, come molti suoi colleghi hanno di fatto affermato nell’arco della giornata di ieri, 18 Maggio 2021, giorno della morte dell’artista.

Uno fra tutti è stato anche Morgan, salutando il maestro con una sua riflessione, sottolineando che da oggi il mondo delle sette note è alla deriva. Anche Eros Ramazzotti ha voluto elogiare il cantante, condividendo un bellissimo post sul suo account Instagram, ringraziandolo dell’immenso contributo nel mondo della musica Italiana.

La gaffe di Ida Platano e l’intervento di Aurora Ramazzotti

A proposito di Eros, sembra che il suo ruolo in questa storia non sia finito. In molti, nella giornata di ieri, hanno voluto omaggiare Battiato con una storia su Instagram, una foto, un saluto, corredato da qualche secondo di una delle tante canzoni di Battiato. Se è vero che in molti hanno adeso alla stessa modalità di saluto, c’è un personaggio in particolare, il cui ultimo saluto all’artista ha destato un certo clamore, parliamo infatti di Ida Platano.

L’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri ha infatti condiviso la sua storia, come tutti, sul suo account, ma invece di postare una canzone di Battiato, ha deciso di voler pubblicare una canzone di Eros Ramazzotti, nella fattispecie “Sei un pensiero speciale“.

Ovviamente la cosa è stata subito notata dai tanti fan, condivisa persino sull’account di “Very Inutil People” e da qui la gaffe di Ida è stata notata a sua volta da Aurora Ramazzotti. La ragazza semplicemente pubblicato l’emoticon della faccina che piange, volendo forse sottolineare di come sia in realtà riuscito a metà l’omaggio di Ida all’artista Battiato.

Non sono mancati i commenti ironici sulla gaffe della Platano da parte dei fan: “Ciao Franco Ramazzotti, la tua Aurora è la mia canzone preferita”. “Ah non pensavo fosse morto Eros Ramazzotti – oppure si legge – Il termine grottesco è stato inventato dopo questa storia“. Ovviamente c’è anche chi difende la Platano, concedendole il beneficio del dubbio, pensando che sia stato il frutto di uno sbaglio, ma intanto sembra che la donna non abbia ancora proferito parola sull’accaduto.