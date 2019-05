Harry e Meghan annunciano il nome del Royal Baby

A distanza di due giorni dal suo primo vagito, prima uscita pubblica per il figlio della coppia reale Harry e Meghan Markle. I due novelli genitori hanno presentato alla stampa il loro Royal Baby, settimo nella linea di successione al trono della bisnonna Elisabetta.

I duchi di Sussex, dal castello di Windsor, hanno mostrato ai fotografi il loro piccolo avvolto in una copertina bianca, con un cappellino e portato in braccio dal papà. La mamma, dopo aver dichiarato che il piccolo è calmo e con un carattere dolcissimo, ha raccontato la sua emozione nell’essere diventata madre. “È qualcosa di magico, è meraviglioso. Ho con me i due migliori ragazzi del mondo e sono molto felice”, le parole della duchessa di Sussex.

“Calmo?, non so proprio da chi abbia preso”, ha scherzato Harry, riferendosi alle sue peripezie da giovincello e, dopo aver detto che non sanno ancora a chi assomiglia, ha ringraziato tutti per l’attenzione e per gli auguri ricevuti.

Nel pomeriggio, con un post sulla pagina Instagram sussexroyal, profilo ufficiale del Duca e della Duchessa di Sussex, è stato anche annunciato il nome che porterà il Royal Baby, unitamente ad un’immagine in bianco e nero che immortala Harry e Meghan mentre mostrano il neonato alla Regina Elisabetta e a suo marito, il principe Filippo di Edimburgo. Nella foto, presente anche Doria Ragland, mamma di Meghan.

“Il Duca e la Duchessa di Sussex sono lieti di annunciare di aver chiamato il loro primogenito: Archie Harrison Mountbatten-Windsor”, il comunicato che ha sciolto il mistero sul nome del piccolo, ottavo pronipote della Regina Elisabetta. Infatti, il piccolo Archie si aggiunge agli altri bimbi della casa reale, ovvero a George (6 anni), Charlotte (3) e Louis (1) figli di William e Kate, Savannah (8) e Isla (7) figli di Peter Phillips, primogenito della principessa Anna (sorella della Regina), e a Mia (5) e Lena (1) figli di Zara Phillips, secondogenita della principessa Anna.