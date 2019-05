È nato il Royal Baby, l’annuncio ufficiale. Harry e Megan stanno decidendo il nome

Ultimamente non si parlava d’altro: il royal baby è nato oppure no? Dopo giorni di gossip, arriva la notizia ufficiale della nascita del royal baby. Harry e Meghan hanno avuto il loro primo figlio e si tratta di un maschietto. Il bimbo è nato alle 5:26 di questa mattina con il prevedibile entusiasmo di tutto il popolo inglese, che da mesi attendeva con ansia la nascita del nuovo reale d’Inghilterra.

Il nuovo membro della famiglia reale è settimo nella linea di successione al trono britannico di Elisabetta II, dopo Carlo, William e i suoi tre figli e dopo lo stesso Harry. A confermare la nascita del bimbo è stato proprio il profilo Instagram della coppia, che si chiama “Sussexroyal“.

Attraverso un post pubblicato poche ore fa, possiamo leggere: “Siamo lieti di annunciare che il Duca e la Duchessa hanno dato il benvenuto al loro primogenito al mattino presto del 6 maggio 2019. L’Altezza Reale pesa 3,2 chili. La Duchessa e il bambino sono entrambi sani e stanno bene, la coppia ringrazia tutti per la comune eccitazione e sostegno per questo momento molto speciale della loro vita”.

Naturalmente, adesso che la notizia della nascita del royal baby è diventata certezza, tutti si chiedono quando i neogenitori Harry e Meghan mostreranno al mondo il loro piccolo. Intanto, il principe Harry si dimostra entusiasta per la nascita del suo primo figlio, dichiarandosi assolutamente orgoglioso di sua moglie Meghan, per come ha affrontato la gravidanza ed il parto, che molto probabilmente si è svolto in casa.

Il principe Harry ha poi parlato con i giornalisti che si trovavano di fronte alla residenza dei duchi di Sussex, dichiarando di sentirsi letteralmente al settimo cielo, che la nascita del bambino è sicuramente l’esperienza più incredibile della sua vita e che si sente davvero molto orgoglioso della moglie, per come ha portato avanti la gravidanza e il parto.

Non ci resta quindi che attendere di conoscere il nome del tanto atteso royal baby, che con la sua nascita ha portato tanta gioia a tutto il popolo d’Inghilterra, oltre che naturalmente, alla famiglia reale, a partire dai neogenitori.