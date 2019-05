Guendalina Canessa difende Francesca De André e attacca Giorgio Tambellini

Guendalina Canessa è entrata al Grande Fratello Nip con il ruolo di “disturbatrice“, e non da concorrente. Infatti, in una vecchia storia di Instagram, ha rivelato di aver pattuito con gli autori di rimanere nella Casa al massimo per due settimane, poiché vuole stare vicina alla figlia Chloe.

In realtà, Guendalina Canessa era entrata negli studi di “Cinecittà” con l’obiettivo di avere un “confronto” con Francesca De André, che avevano avuto lo stesso uomo: Daniele Interrante. Lo scontro è avvenuto solamente nella prima puntata, poiché con il passare dei giorni, come confermato da Guendalina sui social, le due sono diventate delle buone amiche.

Guendalina Canessa difende Francesca De André

Addirittura, in questi giorni, l’opinionista di Barbara D’Urso, con delle altre storie su Instagram, ha voluto difendere la sua ex “rivale” in amore. Il fidanzato della De André, infatti, dopo essere stato paparazzo con l’influencer Rosi Zamboni, viene beccato dal settimanale “Oggi” con Francesca Gottardi.

Queste foto non sono state apprezzate da Guendalina Canessa: “Devo dire una cosa a Giorgino. Io ti ho sempre difeso. Ho appurato che la cosa con Rosi non è assolutamente vera, ho parlato anche con lei. E fino a qui tutto bene. Ma adesso, so che tu stai facendo il cogl*****no in giro, se te tu fai il cogl*****no io ti devo spezzare il braccino, capito?”.

La storia su Instagram però non termina qui: “Quindi vedi di non fare il cogl**ne a giro. Io ho promesso a Francesca che la difenderò e la proteggerò e tu Giorgino non le puoi far passare una settimana di m**da, poi una settimana bella e poi di nuovo una settimana di me**a. Capisci che non va bene Giorgino?”.

Questa risposta di Guendalina Canessa è avvenuta prima della puntata del 17 maggio di “Pomeriggio Cinque”. In questa diretta, Barbara D’Urso ha mostrato una busta gialla in cui avrebbe delle ulteriori foto dove si può vedere Giorgio Tambellini con una misteriosa mora.