Pomeriggio Cinque, Francesca De André tradita nuovamente dal fidanzato Giorgio Tambellini

Uno degli ospiti dell’ultima puntata del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, è stato Giorgio Tambellini, il fidanzato di Francesca De André. La ragazza ha infatti saputo dalla conduttrice delle foto pubblicate dal settimanale “Nuovo” in cui si poteva vedere Giorgio insieme all’influencer Rosi Zamboni.

Francesca De André, almeno inizialmente, non ha preso benissimo questa notizia, e per tutta la settimana non si è capacitata del gesto del suo fidanzato. Tuttavia, Giorgio Tambellini, una volta ospite negli studi di “Cinecittà”, chiarisce immediatamente con la ragazza, rivelando che si trovava con Rosi solamente per questioni lavorative. Una pace che non ha convinto del tutto Barbara D’Urso, poiché la figlia di Cristiano ha glissato anche sul rapporto con Gennaro Lillio.

La nuova indiscrezione da Barbara D’Urso

Al momento, non sembra esserci pace per la situazione sentimentale di Francesca De André. Nell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque“, il talk show di Canale 5 condotto proprio dalla “Barbarella“, è stata mostrata una “misteriosa busta gialla” con sopra scritto: “Busta choc contiene foto e video argomento De André”.

Barbara D’Urso poi parla proprio dei contenuti all’interno di questa busta gialla: “Qui dentro ci sono delle nuove cose, che non riguardano Rosi, ma Francesca De André. Insomma, ci sono delle foto del suo fidanzato (Giorgio Tambellini n.d.r) che bacia un’altra, precisamente una ragazza mora, ed abbiamo anche il video. Questa busta gialla verrà aperta nella prossima puntata di ‘Domenica Live'”.

Successivamente, Barbara D’Urso annuncia anche il ritorno della macchina della verità. Per il momento, non conosciamo su chi è il protagonista della macchina della verità, ma non va escluso che vengano fatte delle domande a Giorgio Tambellini, oppure a questa misteriosa ragazza mora, che al momento è una identità sconosciuta al pubblico da Casa.