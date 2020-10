Guenda Goria, Telemaco racconta la sua verità: “Non è pronta per il GF Vip”

Durante la puntata di ieri sera, venerdì 16 ottobre, del “Grande Fratello Vip” si è parlato del caso di Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta, protagonista di questa nuova edizione insieme alla mamma. La ragazza, dopo un primo periodo di timidezza, sta iniziando a far venir fuori la sua grinta e la sua forte personalità.

In questi giorni, fuori dalla casa, si è tanto parlato della sua presunta relazione con un uomo sposato più grande di lei. Il suo nome è Telemaco Dell’Aquila e si tratta di un imprenditore di Busto Arsizio che è 17 anni più grande della Goria. Quello che ha creato tanto trambusto fuori è il fatto che l’uomo è sposato con una certa Olga, con la quale ha anche un figlio.

Nel corso della puntata, la figlia di Maria Teresa Ruta ha voluto precisare come stanno le cose ammettendo che è vera questa sua frequentazione con l’imprenditore ma che lui avrebbe già interrotto il suo matrimonio il 1 di Gennaio. Stando alle sue dichiarazioni, Guenda Goria non avrebbe rubato il marito a nessuno.

Dopo giorni di rumors su questa relazione finalmente esce fuori la verità di Telemaco, che intervistato da “Novella 2000”, ha raccontato la sua versione dei fatti. “Io tecnicamente sono sposato con Olga, ma da giugno abbiamo una scrittura privata per la separazione. Non viviamo nemmeno più insieme. Ho conosciuto Guenda Goria a un aperitivo il 18 dicembre 2019. L’ho ritrovata a Sharm El-Sheikh il 3 gennaio 2020. Sono venuto poi a trovarla a Milano, e in seguito sono tornato a Sharm”, ha fatto sapere Telemaco ai giornalisti.

Guenda e Telemaco hanno passato in Egitto il periodo del lock down ed hanno avuto quindi modo di approfondire la loro conoscenza. L’imprenditore ha anche speso delle parole per chiarire le dichiarazioni fatte dalla moglie. “Amo Telemaco e voglio salvare la nostra famiglia. So che lui e Guenda erano a Milano prima che lei entrasse nella Casa, ma non mi arrendo” – sono state le parole rilasciate da Olga. Telemaco a tal proposito ha precisato che la moglie sapeva già della sua frequentazione con Guenda e che non era sua intenzione rilasciare alcuna dichiarazione.

Il caso è partito da una chat privata tra Olga ed un autore TV, ma non esiste nessuna dichiarazione offensiva nei confronti di Guenda. L’imprenditore poi ha parlato della partecipazione di Guenda al reality, sostenendo che la ragazza non sia ancora pronta per questo tipo di esperienza. Telemaco infatti non ha potuto far altro che notare molta fragilità e qualche caduta di stile da parte della ragazza ma ha anche ammesso di essere certo che questa esperienza la porterà a fare tanta strada.