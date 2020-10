Eva Henger fa una rivelazione su Guenda Goria: "Non sta con un uomo sposato"

Guenda Goria è una delle protagoniste di questa edizione del “Grande Fratello Vip” condotta da Alfonso Signorini. La giovane è entrata nella casa insieme alla mamma Maria Teresa Ruta e, sebbene gli inizi non siano stati facili, ora pian piano sta uscendo la sua personalità. Riguardo la sua vita privata, si stanno scatenando alcuni rumors di cui lei non è a conoscenza. Ecco cosa ha rivelato Eva Henger sulla sua situazione sentimentale alla trasmissione “Pomeriggio 5” condotta da Barbara d’Urso.

In base ad alcuni rumors, sembra che Guenda Goria viva una relazione con un certo Telemaco, il quale sarebbe sposato e anche con prole. La moglie si è scagliata contro la stessa Guenda dicendole di allontanarsi dalla sua famiglia e di non rovinarla. In difesa di Guenda e della sua relazione è giunta nella trasmissione pomeridiana della d’Urso Eva Henger.

La Henger conosce molto bene Telemaco e, a proposito di questo, ha dichiarato: “Noi amiche sapevamo che lui era separato da tempo. Se io sapessi che lui tiene il piede in due scarpe lo direi. Perché non sopporto queste cose. Io difendo Guenda perché ne sono certa”. Insomma, la Henger sarebbe abbastanza sicura del fatto che Telemaco sia separato e, quindi, libero di avere una relazione con Guenda.

Eva Henger ha raccontato anche dell‘idillio tra i due, della loro relazione nata a Sharm el Sheikh. Nel mese di dicembre, stando a quanto racconta la nota attrice, i due hanno annunciato la loro storia, e Telemaco ha avviato anche le carte per il divorzio. Eva Henger non conosce il motivo per cui la moglie o presunta ex di Telemaco si sia scagliata in questo modo contro la giovane Guenda.

Una situazione particolare di cui si è discusso anche a “Mattino 5”. Inoltre, poco prima di entrare in casa, Guenda ha ammesso di essere single. La stessa Henger prosegue con il suo racconto dicendo che lui si è sempre presentato come il fidanzato ufficiale della Goria e ora questo atteggiamento è strano.