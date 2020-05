Giulio Raselli e Giulia D’Urso, lui vuole un figlio ma lei vuole prima realizzarsi

Sembra andare per il verso giusto la storia tra l’ex tronista Giulio Raselli e la sua attuale metà Giulia D’Urso; una relazione iniziata appena qualche mese fa, grazie al famoso dating show “Uomini e Donne“, dopo che Giulio aveva rinunciato ad approfondire i rapporti con Giovanna Abate, scegliendo di fatto Giulia.

Un crescendo di emozioni ha coinvolto la coppia, tanto che oggi, a distanza di appena tre mesi, possono ritenersi più che felici insieme. Giulio infatti, a dimostrazione del vero amore che prova per Giulia, ha addirittura affermato, tramite una lettera inviata a settimanale Chi, che ha intenzioni più che serie con Giulia, tanto da desiderare anche un figlio con la ragazza.

Una vera dimostrazione di amore che di certo ha fatto felici i tanti fan della coppia; nella lettere infatti si legge: “È tutto così perfetto che sento nel mio cuore che è il momento giusto per fare quel passo in più per completarci come famiglia: fare un bambino. Del resto la nostra vita è stata tutta un bruciare le tappe e non ci siamo mai pentiti“.

Intenzioni davvero serie dunque quelle di Giulio, ma ci pensa Giulia a tenerlo con i piedi per terra e a freddare gli animi dei fan che sperano nella creazione di una famiglia. A detta della ragazza infatti, che si è espressa anche lei tramite una lettere inviata a Chi, afferma di voler compiere anche lei lo stesso passo di Giulio, ma vista la loro giovane età, vorrebbe prima cercare di realizzarsi sotto l’aspetto lavorativo, e poi in seguito crearsi una famiglia.

Infatti nella lettera di Giulia si legge: “Giulio, non mi sento ancora pronta per avere un figlio. Ho appena 24 anni e, anche se ti amo, vorrei prima realizzarmi nel lavoro come truccatrice“. Non resta dunque che attendere per i due ragazzi, ma di sicuro questo è solo un rinvio, non una cancellazione di piani.