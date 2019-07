Giulia Salemi, la mamma Fariba tormentata per la situazione della figlia: "Verrà fuori la verità!"

Per Giulia Salemi non deve essere un’estate facile: dopo la chiusura con Francesco Monte la ragazza ha parlato ai suoi followers a cuore aperto, dimostrando tanta forza, ma non nascondendo il dolore per la fine della sua storia d’amore. Ora a parlare è la madre, Fariba Tehrani.

Sulle pagine del settimanale “Spy” ha rilasciato alcune dichiarazioni che rivelano una forte delusione della donna per il rapporto che si è creato con sua figlia Giulia. Per chi non lo ricorda, durante la partecipazione della Salemi al GF Vip, le due donne avevano avuto uno scontro perché Fariba aveva riportato alcune dichiarazioni provenienti dall’esterno che hanno messo in forte crisi la ragazza, proprio sul rapporto con Monte: in pratica la madre aveva rivelato che si vociferava del poco interesse di Francesco per Giulia.

Giulia Salemi e Francesco Monte, parla la madre Fariba Tehrani

Quel comportamento non era piaciuto alla Salemi e le recenti dichiarazioni della madre fanno intendere che da quel momento qualcosa si è incrinato tra le due. Fariba precisa che Giulia è una ragazza con un cuore d’oro e i suoi sentimenti sono puliti e cristallini. La donna rivela di non essere stata messa al corrente di ciò che succedeva, ma di averlo scoperto grazie alle Instagram Stories della figlia o a qualche intervista radiofonica: “Questo mi fa male”.



Fariba continua il suo sfogo rivelando che Giulia non ha voluto che lei le desse consigli sulle questioni di cuore: “Io rispetto la sua scelta, ma mi dispiace tanto. Monte? L’ho conosciuto, sì, ma sapevo che era troppo presto per fare annunci. Francesco se ha sbagliato, lo saprà“, dichiara la Tehrani, senza sbilanciarsi troppo.

Conclude, infine, con una dichiarazione per Giulia, rimarcando tutto l’amore che da madre prova per lei: “Amo Giulia, è la mia vita, ma qualcosa è cambiato. (…) Tutta questa situazione mi provoca enorme dispiacere e dolore. La verità verrà fuori, ma spero per lei che da oggi in poi ci sia solo serenità nella sua vita”.