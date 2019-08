Giulia De Lellis ritorna a parlare del suo primo libro: "Quando saprete tutto, sarà assurdo"

Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Giulia De Lellis ha confermato l’uscita del suo primo libro intitolato “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!“. Il testo è acquistabile già su Amazon al prezzo di 13,50 euro, e in questo momento si ritrova addirittura al primo posto nei più venduti.

Come si può intuire anche dal titolo, l’argomento principale del libro sono le corna. Ed ovviamente i fan hanno collegato il tutto alla vicenda del suo ex fidanzato Andrea Damante, conosciuto durante la sua esperienza a Uomini e Donne e in molti sperano che escano dettagli mai rivelati fino ad oggi.

Le parole di Giulia De Lellis sul suo libro

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha iniziato parlando di Stella Pulpo, autrice del primo libro di Giulia. Dichiara di aver avuto un enorme piacere a parlare di lei del suo passato, poiché la scrittrice non conosceva praticamente nulla dei suoi accaduti e dei tradimenti di Andrea Damante.

Successivamente ammette che la realizzazione del libro è stato tutt’altro che facile, poiché incontrava Stella Pulpo solamente una volta a settimana a causa dei suoi numerosi impegni. Nonostante questo, si dichiara molto felice per ciò che hanno realizzato, rivelando che la scrittrice per lei è stata un po’ il suo diario segreto.

Le sue dichiarazioni non si fermano comunque qui: “È stato bellissimo, è stato bello anche come lei ha saputo tirare fuori tutte le mie sensazioni e emozioni. Senza invadenza, senza spettegolare o gossippare a riguardo. È stato veramente un percorso per me assurdo, al di là del livello lavorativo e dell’esperienza in sé. Trattare un argomento che ancora non riuscivo assolutamente ad affrontare mi ha dato una liberazione”.

Infine conclude: “Se posso dare un consiglio a tutte le persone che sono state tradite. Parlatene, chiudervi non aiuta, anzi. Fare finta di niente, vivere cercando di andare avanti per orgoglio, non serve a nulla, io ci ho messo un po’ a capirlo ma quando ho iniziato a farlo mi è cambiata la via. Sarà assurdo quando tutti voi saprete, però sarà anche bello”.