Giulia De Lellis presa di mira in rete: il video è diventato virale

Una delle coppie più amate della televisione italiana è tornata insieme per la gioia di migliaia di fan. Stiamo parlando di Andrea Damante e Giulia De Lellis. I due ragazzi, resi famosi dalla partecipazione ad “Uomini e Donne”, si lasciarono dopo due anni prendendo strade diametralmente opposte. Così come canterebbe Venditti, “certi amori fanno dei giri immensi ma poi ritornano“. Anche in questo caso, la profezia del cantautore romano si è avverata.

Nella giornata di venerdì, il bel Dama, ha pubblicato sui social un video in cui era intento ad allenarsi con la sua ritrovata fidanzata. Su Twitter, la coppia, subito è tornata a far parlare di sé mentre, su Instagram, c’è chi li prende in giro. Infatti, sulla pagina di Trash Italiano, è stato caricato lo stesso video pubblicato da Andrea Damante in cui però, sulla testa di Giulia De Lellis, vi sono delle lunga corna di cervo.

Il video è diventato virale su tutti i social network e, al momento, non sono arrivate repliche da parte dei due ragazzi che forse ora ha ben altro a cui pensare. Sicuramente il ritorno di fiamma ha riacceso la felicità dei “Damellis” ma ci sono tanti altri fan di “Uomini e Donne” che non hanno manifestato grande gioia per questa decisione di ritornare a fare coppia fissa.

Ripetuti tradimenti

I motivi per i quali Giulia De Lellis ed Andrea Damante si lasciarono in passato erano strettamente legati ai tradimenti da parte di quest’ultimo. L’ex tronista veronese, infatti, così come dichiarato dall’influencer nel suo libro, la tradì per la prima volta nella primavera del 2018.

Nonostante i continui rimproveri e le riappacificazioni forzate, il Dama cadeva spesso nello stesso errore. Nel periodo di separazione definitiva, Giulia ebbe un breve flirt col cantante Irama, per poi fare coppia fissa con l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, Andrea Iannone.