La nota influencer Giulia De Lellis ha dichiarato a tutti i suoi fan che a breve subirà un’operazione chirurgica al naso, nel tentativo di poter migliorare le sue condizioni di salute. La ragazza non ha specificato la patologia tale da farla decidere di sottoporsi a un intervento chirurgico, ma ha affermato che in effetti aveva tutta una serie di sintomi che non andavano presi sotto gamba.

A più riprese infatti la De Lellis lamentava un pattern sintomatologico derivante dalla gola, che le provocava molto spesso degli abbassamenti di voce e fastidi. A seguito di dovuti controlli, l’influencer ha poi deciso di fissare un appuntamento chirurgico a settembre, così da risolvere una volta per tutte la sua condizione.

La De Lellis ha poi dichiarato che dopo la seduta operatoria sarà impegnata in una serie di riabilitazioni logopediche, anche abbastanza lunghe, ma a più riprese si è dichiarata ottimista, affermando che c’è sempre chi sta peggio e che bisogna essere positivi, anche in momenti come questo; infatti, a tal proposito, Giulia ha aggiornato i suoi fan sui suoi stati d’animo di questi giorni e di tutto quello che dovrà affrontare a settembre: “Poteva andare peggio, mi sono c….ta addosso tutto il giorno […] Me la caverò con una operazione al naso, non so quante sedute dalla logopedista e trattamenti vari“.

La ragazza romana ha poi aggiunto: “È stato fastidiosissimo il controllo e non sarà semplice guarire ma sono serena“; nonostante l’influencer appaia visibilmente preoccupata, allo stesso tempo cerca di essere comunque positiva, pronta per affrontare questa nuova sfida. Per adesso la De Lellis preferisce non pensarci, rinviando tutto a settembre, godendosi questi giorni di assoluto relax in vacanza a Forte dei Marmi insieme al suo Andrea Damante.

Sembra infatti che le cose con Damante vadano a gonfie vele, tanto che spesso si legge di un matrimonio in vista trai i due; persino la mamma di Damante, la signora Valentina, ha di recente dichiarato di volere tanto un nipotino. Giulia e Andrea esaudiranno presto il desiderio della signora?