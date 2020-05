Giulia De Lellis lava i capelli con il detersivo per i piatti: "Risultato pazzesco"

Giulia De Lellis non finisce mai di stupire e ogni tanto viene fuori con una delle sue idee strampalate ma di sicuro effetto. Cosa ha fatto questa volta? Come al solito fa parlare di sé e, dopo essere tornata con il suo storico fidanzato Andrea Damante, ha ripreso la sua vita consueta. Finito l’isolamento, ha ricominciato con gli shooting, che fa spesso per pubblicizzare i prodotti di cui è testimonial.

Molto amata dai giovani e diventata famosa perché è stata scelta da Andrea Damante nel programma “Uomini e Donne” di Maria de Filippi, la De Lellis in questo periodo ha intrattenuto i fan durante la giornata, per metterli al corrente di tutto ciò che le accade.

Ieri Giulia ha fatto qualcosa di veramente inusuale. Per prima cosa a è andata a Milano per fare alcuni scatti da una terrazza di lusso del capoluogo. Successivamente, dal momento che i capelli durante gli scatti erano diventati stopposi, è corsa dall’hairstylist, che per ammorbidirli li ha inzuppati di olio.

Non è stato certo facile per la De Lellis riportare la sua chioma come era prima, eppure non si è fermata e una volta giunta a casa ha fatto lo shampoo con il detersivo per i piatti. Ebbene si, Giulia ha usato uno sgrassatore per piatti per togliere tutto quell’olio che le rendeva i capelli appiccicosi. Il risultato è stato pazzesco e lei stessa è rimasta sorpresa. I capelli erano lucenti e brillanti e l’olio era andato via alla perfezione.

Per avere un parere, però, la De Lellis ha chiesto un consulto ai parrucchieri e ha postato una storia su Instagram. Ha spiegato che il suo gesto è stato inusuale, ma è stata praticamente costretta a fare qualcosa perché l’olio altrimenti non andava via. In attesa di un parere la bella Giulia mostra la sua chioma bellissima e folta, ma anche qualche utente non ha mancato di farsi una bella risata.