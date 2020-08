Giulia De Lellis incontra Chiara Ferragni

L’ex corteggiatrice del programma televisivo condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne” Giulia De Lellis, dopo il suo ritorno di fiamma, avvenuto durante il periodo di lockdown, con l’ex tronista Andrea Damante sta facendo nuovamente molto parlare di sè e della sua vita sentimentale.

Secondo il gossip e le stesse dichiarazioni dei diretti interessati i due giovani sembrano essersi infatti nuovamente lasciati e aver dunque deciso di prendersi del tempo per stare separati e riflettere sulla loro storia d’amore. La bella romana inoltre, secondo alcuni gossip, avrebbe iniziato una relazione sentimentale con Carlo Beretta, amico del deejay veronese.

La bella Giulia, grazie alla sua partecipazione al dating show di Canale 5 ha avuto però la possibilità di farsi conoscere e diventare una delle influencer più amate e conosciute in Italia e all’estero (il suo profilo Instagram personale conta infatti la bellezza di 4,8 milioni di followers).

Nelle scorse ore, come testimoniato da un video che circola nei social network realizzato da alcuni fan, la scrittrice di “Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza” ha incontrato l’influencer più famosa ed apprezzata in Italia e all’estero: Chiara Ferragni. Le due ragazze si trovano infatti in Sardegna, dove stanno trascorrendo le loro vacanze. Chiara si trova infatti in un resort in compagnia del marito Fedez e del piccolo Leone mentre Giulia sta passando le vacanze in barca con alcuni amici.

Le due influencer si sono salutate con felicità e secondo le indiscrezioni il clima tra le due giovani è stato particolarmente disteso e sereno. Giulia, durante una lunga intervista al programma televisivo condotto dalla giornalista Silvia Toffanin “Verissimo” aveva infatti confidato di nutrire grande stima per Chiara Ferragni visto che lei è stata la prima e più importante blogger in Italia ed una vera e propria icona nei social.