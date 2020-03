Giulia De Lellis, il presunto tradimento di Andrea Iannone

Giulia De Lellis è stata una corteggiatrice del programma televisivo condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne” durante l’edizione del 2015/2016 ed è stata successivamente scelta del tronista Andrea Damante. La bella corteggiatrice è una delle influencer più amate ed apprezzate nei diversi social network, il profilo Instagram dell’ex concorrente della seconda edizione del “Grande Fratello Vip” conta infatti la bellezza di 4,5 milioni di followers.

La nota influencer, terminata in maniera molto dolorosa la relazione sentimentale con il suo ex compagno Andrea Damante a causa dei tradimenti ricevuti dal deejay veronese – che Giulia ha raccontato nel suo libro pubblicato per Mondadori “Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza” – è fidanzata da circa un anno e mezzo con il pilota di Moto Gp Andrea Iannone (ex fidanzato della showgirl argentina Belen Rodriguez).

Secondo il settimanale “Spy” la coppia sta però attraversando un momento di forte e lunga crisi, in cui i due stanno decidendo come procedere con la loro relazione sentimentale. Anche secondo il sito di gossip “Dagospia” Andrea Iannone e Giulia De Lellis starebbero vivendo un momento di crisi a causa, però, di un ipotetico tradimento da parte del pilota di Moto Gp con la modella Mariana Yushchak, con la quale è stato avvistato in un noto locale milanese.

Giulia non ha però tardato a rispondere alle insinuazioni fatte ed ha chiarito, attraverso alcune Instagram stories pubblicate sui suoi social network, che in questo difficile periodo ha deciso di prendersi un momento per sè e per la propria famiglia. Non ha però fatto esplicito riferimento alla sua relazione sentimentale.

Queste le sue parole: “Mi sto prendendo un po’ di tempo per stare con la mia famiglia, questo è il motivo della mia assenza. Apro pochissimo il telefono, se non per farvi fare due risate con le mie nipoti. Mi sono arrivati due o tre messaggi totalmente fuori luogo, insomma, è tutto ok. Sto semplicemente in relax a casa”.