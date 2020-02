Giulia De Lellis e Andrea Iannone, aria di crisi?

Giulia De Lellis, corteggiatrice del programma televisivo condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne” nell’edizione 2015/2016 e successiva scelta del tronista Andrea Damante, è una delle influencer più amate ed apprezzate nei diversi social network. Il profilo Instagram dell’ex concorrente della seconda edizione del “Grande Fratello Vip” conta infatti la bellezza di 4,5 milioni di followers.

La bella influencer, terminata in maniera molto dolorosa la relazione sentimentale con il suo ex compagno Andrea Damante, è fidanzata da circa un anno e mezzo con il pilota di Moto Gp Andrea Iannone (ex fidanzato della showgirl argentina Belen Rodriguez). Secondo il settimanale “Spy” la coppia sta vivendo un momento di crisi. Andrea Iannone è stato infatti a processo per le accuse relative all’utilizzo di sostanze dopanti e non ha più pubblicato foto nei suoi profili social.

La penultima foto del pilota di Moto Gp pubblicata da Giulia risale infatti al primo gennaio e l’ultima foto che ritrae la coppia insieme è stata pubblicata, sempre dalla bella influencer, il 15 gennaio, giorno del ventitresimo compleanno di Giulia, in cui il fidanzato le ha organizzato una festa a sorpresa.

Da quel momento non ci sono più state fotografie insieme o scatti pubblicati dai paparazzi che ritraggono la giovane coppia. Andrea si sta infatti dedicando alla sua passione per i kart, mentre Giulia ha partecipato a molte sfilate durante la Milano Fashion Week, sempre sola (dove ha avuto modo di incontrare l’ex fidanzato Andrea Damante).

Durante quei giorni, secondo il settimanale “Spy”, Iannone è stato visto in un locale milanese in compagnia di amici ed amiche e, secondo alcune testimonianze, è stato visto indirizzare sorrisi verso una specifica ragazza che non era Giulia. Queste le parole del settimanale Spy: “Crisi? […] Dopo gli eventi mondani Giulia è tornata a casa vicino Roma, per stare accanto alla sua famiglia. […] Il 26 febbraio si è palesato Iannone. Il pilota lo ha fatto per ricucire?”.