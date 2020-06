Giulia De Lellis e Andrea Damante: la loro prima casa diventa un B&B

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono sicuramente una delle coppie più popolari del momento. I due ragazzi sono infatti tornati insieme ed il loro amore tormentato ha finalmente trovato la serenità. Da ormai due mesi infatti i Damellis hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma, dopo la lunga separazione che li aveva tenuti lontani. Per la gioia di tutti i fan che da sempre hanno sostenuto il loro amore, la popolare coppia si mostra più innamorata ed unita che mai.

Andrea e Giulia hanno trascorso il periodo della quarantena insieme nella casa dei genitori di lei a Pomezia e successivamente si sono trasferiti a Milano, nella casa dove Andrea viveva già da diverso tempo. In realtà i due ragazzi hanno già provato l’esperienza della convivenza, infatti hanno vissuto diversi anni insieme a Verona prima si lasciassero a causa dei tradimenti di Andrea.

Tradimenti di cui tutti sono venuti a conoscenza grazie al libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, pubblicato dalla De Lellis il 17 Settembre del 2019, che ha riscosso un inaspettato successo. Da poco i Damellis hanno svelato, tramite i loro seguitissimi profili social, una notizia che ha già iniziato a far parlare. La prima casa di Verona in cui Andrea e Giulia avevano iniziato la loro convivenza è da poco diventata un Bed and Breakfast.

Attraverso le Instagram Stories la bella influencer romana ha mostrato tutte le camere del nuovo B&B, facendo vedere ai suoi fan alcuni oggetti che aveva comprato lei stessa in passato e che ha deciso di lasciare lì. La De Lellis ha inoltre invitato i suoi followers a trascorrere una notte a Verona nella sua ex casa: “La prima casa in cui io e Andrea abbiamo vissuto. Ora è diventato un B&B. Ogni volta che veniamo a Verona veniamo qui. È cambiata completamente. Quando venite a Verona dovete assolutamente venire a dormire una notte nella nostra casina, vi piacerà tantissimo”.

Il nuovo B&B pare sia già ambitissimo dai numerosi fan della coppia, che ora avranno un’ottima scusa per recarsi nella bella Verona e trascorrere una o più notti all’interno del Bed and Breakfast che tempo fa è stato il primo nido d’amore di Andrea Damante e Giulia De Lellis.