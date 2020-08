Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo al capolinea: l’indiscrezione

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono una delle coppie più amate nel mondo dello showbiz. I due, si sono conosciuti a “Uomini e Donne” dove Andrea era il tronista di turno e Giulia sua corteggiatrice e scelta. Da quel momento il dj e l’influencer hanno dato vita ad una storia d’amore intensa ma al contempo tormentata.

Difatti la coppia si è più volte presa e mollata, soprattutto a causa dei continui tradimenti di Damante, tradimenti che la De Lellis ha palesato all’interno del suo libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”. I due, dopo una lunga separazione, hanno stupito i loro numerosissimi fan durante la quarantena. Difatti, nel periodo del lockdwon Giulia e Andrea hanno ufficializzato il ritorno di fiamma, trascorrendo insieme la reclusione a casa della De Lellis.

Adesso però sembrerebbe che una nuova crisi sia all’orizzonte. Andrea e Giulia si sarebbero nuovamente lasciati. Ad annunciare la notizia è Deianira Marzano, nota influencer campana. Stando alle parole di Deianira, chi le ha riportato la notizia è una fonte molto attendibile, una persona seria: “Mi dice che sono già diversi giorni che Giulia e Damante si sono lasciati“.

La persona che avrebbe parlato con la Marzano è un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo e dunque le ha fornito la notizia in anteprima: “Mi ha chiamato una persona del mondo dello spettacolo e mi ha dato una notizia. La notizia non posso darla per veritiera perché non l’ho vista con i miei occhi“. L’influencer ha ribadito la serietà della sua fonte, aggiungendo però che personalmente non ha visto nulla.

La notizia della fine della relazione tra Damante e la De Lellis, non è però l’unico scoop lanciato dalla Marzano. Difatti l’influencer ha aggiunto una chicca, ovvero sembrerebbe che il dj sia stato addirittura avvistato già con un’altra. La Marzano ci va con i piedi di piombo, asserendo che riporta la notizia, anche se non ha le prove per confermarlo. Nel mentre dal fronte Damante- De Lellis, tutto tace.