Giorgio Tirabassi migliora, le prime parole dopo l’infarto

Sono tante le notizie che si rincorrono in queste ore sul web e sui media riguardanti il celebre attore Giorgio Tirabassi, colto da improvviso malore durante la presentazione in provincia de L’Aquila del suo primo film da regista “Il grande salto”; gli ultimi aggiornamenti sul suo stato di salute – come riportato dal “Corriere della Sera” – rivelano che l’attore è stato sottoposto d’urgenza ad un delicato intervento chirurgico di angioplastica e che le sue condizioni, pur gravi, rimangono stazionarie e non è in pericolo di vita.

A poche ore dall’operazione è stato lo stesso attore a voler rassicurare tutti, parlando attraverso il suo profilo ufficiale sul noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, dove si legge: “Amici e conoscenti voglio tranquillizzare tutti” – quindi ha proseguito dicendo – “Sto bene e sono in buone mani“.

Giorgio Tirabassi si scusa con il pubblico

Dopo il malore, l’attore è stato immediatamente soccorso dai medici presenti in sala, quindi trasportato prima a Castel di Sangro, poi nel presidio ospedaliero di Avezzano, dove resta in osservazione. L’attore è stato sottoposto ad un’angioplastica con stent, operazione necessaria per risolvere il problema dell’occlusione coronarica, che gli ha causato l’infarto.

Tra i primi pensieri di Giorgio Tirabassi c’è stato anche quello di scusarsi con il pubblico che era giunto a Civitella Alfedena per assistere alla sua presentazione. Per il momento l’attore rimane ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Avezzano, ma bisgona aspettare ancora un pò per conoscere le conseguenze riportate dall’infarto.

In attesa di conoscere il nuovo bollettino medico, riguardante lo stato di salute del popolare attore, i fan di Tirabassi possono quindi tirare un sospiro di sollievo, confidando in un veloce recupero dell’artista. Sono tante le testimonianze di affetto e sostegno che si leggono sui social per Tirabassi, che è sempre stato molto caro al pubblico televisivo.