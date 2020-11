Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma, nonostante lei gli abbia chiesto di non farlo

Giorgio Manetti è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti maschili della storia del trono over di “Uomini e Donne”. La sua storia d’amore con Gemma Galgani ha fatto sognare, ma quel famoso 4 settembre è andato tutto definitivamente a rotoli. Manetti rimase ancora un po’ in trasmissione, salvo poi abbandonarla definitivamente qualche anno fa.

Oggi Giorgio è felice accanto a Caterina, una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo. Nonostante abbia voltato pagina e nonostante non faccia più parte della trasmissione, l’ex cavaliere continua a parlare di Gemma sui giornali e questa cosa alla Galgani non va giù. E proprio nelle ultime puntate di “Uomini e Donne”, il nome di Giorgio è tornato in auge.

In particolar modo alcune foto pubblicate su una rivista e che ritraevano Giorgio per le vie di Firenze insieme alla sua compagna, Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, hanno mandato Gemma su tutte le furie. In molti hanno pensato che la Galgani non abbia dimenticato del tutto Manetti, mentre la dama torinese dal canto suo ha espressamente chiesto al suo ex di non parlare più di lei sui giornali.

Detto fatto? Assolutamente no! Giorgio difatti, in un’intervista rilasciata al settimanale “Ora” è tornato a parlare sia di Gemma che di Tina. In merito alla Galgani, Manetti non si è risparmiato nel lanciarle l’ennesima frecciatina e a tal proposito, ha dichiarato: “E’ una colonna portante del programma, predica l’amore, ma trovo la cosa scontata, anche ripetitiva. Mi spiace se non riesce a trovare l’uomo giusto…Forse c’è dell’altro sotto“.

Insomma, Manetti ritiene che 10 anni in trasmissione alla ricerca dell’uomo giusto siano troppi e per tale ragione, potrebbe esserci sotto dell’altro. Giorgio ha poi parlato della Cipollari, riservandole solo parole di stima e affetto: “Tina Cipollari è una bellissima persona e la nostra amicizia continua. Fuori dal programma è molto più rilassata e piacevole“.

Infine l’ex cavaliere ha ribadito ancora una volta i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare la trasmissione: “Non sopportavo più l’atteggiamento offensivo del pubblico e di qualcun altro. Non si possono offendere i partecipanti“. Ovviamente quando parla di qualcun altro, il riferimento è a Gianni Sperti, il quale lo ha ampiamente e aspramente criticato durante il periodo finale della sua permanenza in trasmissione.