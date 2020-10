Gemma Galgani contro Giorgio Manetti: "Ora basta, sono stanca!", poi attacca Paolo e Biagio

La dama più famosa d’Italia, Gemma Galgani è tornata a parlare sulle pagine del magazine di “Uomini e Donne”. La Galgani come sempre non si è risparmiata e si è lasciata andare a diversi sfoghi, tirando in ballo il suo presente e il suo passato. Il suo presente è composto dai cavalieri Biagio e Paolo, mentre il suo passato altri non è che Giorgio Manetti.

Come abbiamo avuto modo di vedere durante la puntata di “Uomini e Donne” andata in onda il 29 ottobre, l’argomento Giorgio è stato nuovamente tirato in ballo. A Gemma hanno dato fastidio alcune foto pubblicate sul settimanale “Nuovo” e che ritraevano Manetti in compagnia della sua compagna Caterina, Tina Cipollari e il suo compagno Vincenzo Ferrara.

Ciò ha mandato la dama torinese su tutte le furie, scatenando un nuovo accesissimo scontro con Tina. La Galgani è tornata a parlare della questione attraverso una nuova intervista rilasciata alla rivista “Uomini e Donne Magazine”. In particolar modo è stato chiesto a Gemma che effetto le abbia fatto vedere Tina e Giorgio insieme e la dama torinese, per tutta risposta ha ammesso che non le ha fatto alcun effetto perché sa che entrambi sono felicemente fidanzati.

La Galgani si è poi detta stanca del fatto che Giorgio continui a fare pubblicamente commenti sulla sua vita privata e sui comportamenti che assume. Manetti si è anche espresso sui ritocchini estetici che Gemma ha fatto questa estate e a tal proposito, la dama torinese infastidita ha dichiarato: “I consigli li accetto da chi può permettersi di darli“.

Gemma ha ammesso di non nutrire rancore nei riguardi del suo ex, augurandogli ogni bene e ricordano la loro storia come una delle più importanti della sua vita. Nonostante ciò però, la Galgani tiene a chiarire di essere stanca e invita Manetti a non parlare più del loro passato e soprattutto a farsi pubblicità con esso.

“Credo che abbia tante cose di cui parlare, senza ricorrere sempre a farsi pubblicità con il nostro trascorso. Basta davvero con le copertine al veleno sulla sottoscritta, non le merito e lui lo sa bene“, ha chiosato adirata la dama torinese. Gemma è poi passata a parlare di Paolo, il cavaliere che poco più di un mese fa è approdato in trasmissione per corteggiarla, salvo poi fare dietro front una volta conosciuta.

In merito alla loro frequentazione, la dama torinese ha ammesso di non avere un bel ricordo. Il cavaliere ha dichiarato di avere problemi di salute e se in passato la Galgani lo aveva appoggiato, adesso ha un pensiero ben preciso in merito: “Sinceramente non credo che, se una persona ha gravi problemi di salute, possa fronteggiare con serenità un contesto televisivo. Ora vedo che ogni volta che balla, si dimena come un ragazzino e si avvicina alla partner del momento, quindi sicuramente in generale starà meglio“.

Infine è stata la volta di Biagio, il cavaliere col quale proprio durante l’ultima puntata Gemma ha chiuso la frequentazione e che fino ad ora ha condiviso con le dame Maria e Sabina. La Galgani ha detto di non aver ricevuto nulla di straordinario dall’uomo, ma “solo gesti ordinari” che riserva a tutte le donne con le quali approccia.