Giorgio Manetti sul possibile ritorno a "Uomini e Donne": chiarisce ed esce tutta la verità

Cosa ne pensa l’autore

Cristina Giuli - Ho letto la notizia e ho subito pensato che potesse essere alquanto improbabile che Giorgio Manetti tornasse a "Uomini e Donne". Non so se per una sua scelta o per il fatto che non sia stato invitato dalla redazione, fatto sta che come pensavo non vedremo, almeno per ora, il gabbiano fiorentino seduto nel parterre maschile.