Giorgio Manetti riapre a un suo ritorno a "Uomini e Donne": "Corteggerei Isabella"

Giorgio Manetti, che ha fatto le fortune delle prime edizioni del trono over di “Uomini e Donne“, riapre a un suo ritorno nella trasmissione di Canale 5. Per anni “il gabbiano” ha fatto parlare di se per la sua relazione molto discussa con Gemma Galgani, ma i due alla fine non hanno mai fatto il passo decisivo.

Improvvisamente però Giorgio ha deciso di abbandonare la trasmissione, decidendo di dedicarsi ad altri progetti e godersi la sua relazione con Caterina. Recentemente però i due hanno deciso di chiudere la loro relazione, e Manetti proprio per questo motivo non ha escluso un suo possibile ritorno nel prossimo futuro a “Uomini e Donne”.

Le parole di Giorgio Manetti

In una recente intervista a “Nuovo Tv“, diretto da Riccardo Signoretti, si inizia a parlare di Gemma Galgani. Rivela che ormai non riconosce più la sua vecchia fiamma, e non crede che non sia l’ideale migliorare la propria immagine facendosi il seno. Secondo il toscano, proprio per la sua età, dovrebbe pensare a correggere altri aspetti della sua vita e di non pensare solamente al fisico.

Proprio per questo motivo non la corteggerebbe più, ma parlando di “Uomini e Donne” apre a un’altra dama presente nel parterre femminile: “Inviterei Isabella a cena. Ha un grande charme ed è inutile che si rifaccia il seno o altro perché non ne ha bisogno. Non vive nell’adolescenza ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante”.

Per il momento il suo ritorno a “Uomini e Donne” non sembra essere contemplato da parte degli autori e di Maria De Filippi negli studi di Canale 5, ma dopo questo autoinvito possono aprirsi degli scenari fino a pochi giorni fa del tutto inaspettati. Sicuramente il ritorno di Giorgio può essere ben gradito dal pubblico, dal momento che all’epoca era tra i cavalieri più amati del programma.