Giorgio Manetti attacca nuovamente Gemma Galgani e dichiara: "Io in tv cercavo l’amore, non la visibilità"

Una delle coppie simbolo del trono over di “Uomini e Donne” è quella formata da Gemma Galgani e Giorgio Manetti. I due hanno fatto parlare per anni, con Maria De Filippi che ha deciso di creare addirittura uno spin-off dedicato a loro intitolato: “Speciale Uomini e donne – Gemma, Giorgio e la lettera che non gli ha mai dato”.

In questo speciale andato in onda su Canale 5, durato all’incirca due ore, sono stati riassunti brevemente i migliori momenti della loro storia d’amore, dal primo incontro fino alla rottura, concludendosi poi con una specie di lettera d’addio scritta da Gemma e indirizzata a Giorgio.

Le nuove accuse di Giorgio Manetti

Purtroppo, dopo anni di tira e molla, il loro rapporto è finito nel peggiore dei modi, poiché sia Giorgio che Gemma si lanciano spesso delle frecciatine a distanza nelle varie interviste che rilasciano sui settimanali. Il “Gabbiano” in queste settimane è tornato a parlare nuovamente della sua ex fidanzata – come aveva già fatto recetemente in un’intervista a “Vero“ – accusandola di stare in trasmissione da molti anni senza riuscire a trovare l’amore della sua vita. Ovviamente parla anche di Sirius, il nuovo cavaliere di “Gems” che ha solo 26 anni.

Giorgio Manetti, intervistato da “Nuovo Tv“, parla nuovamente della sua ex compagna. Ecco le sue parole riportate dal sito “Gossip e Tv“: “Gemma non può prendere in giro il pubblico così, mettendo in discussione la sua dignità. Possibile che dopo undici anni e dodici stagioni di programma non sia ancora riuscita a trovare un uomo e sia ancora lì a fare le moine con un giovane di 26 anni?”. Si dichiara poi molto pessimista sull’avventura della dama negli studi, poiché crede che se continua così possa restare nella trasmissione per almeno altri dieci anni.

Secondo il cavaliere, in molti approfittano della popolarità conquistata da Gemma in questi anni per farsi vedere dalle telecamere di Mediaset: “L’unico stupido che non è stato insieme a lei per sfruttare la sua popolarità sono stato io. In televisione cercavo l’amore, non la visibilità”. Ma ormai Giorgio Manetti sembra aver totalmente accantonato la sua esperienza a “Uomini e Donne”. Oltre ad essere fidanzato da due anni con Caterina, più volte ha risposto ai suoi fan su Instagram smentendo categoricamente un suo ritorno in trasmissione.