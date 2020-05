Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani e lancia un’accusa

Giorgio Manetti è stato uno dei cavalieri del trono over del programma televisivo condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne” ed ha avuto una travagliata ed intensa relazione sentimentale con la dama Gemma Galgani, protagonista indiscussa e molto apprezzata del dating show in onda su Canale 5.

La loro storia d’amore è durata però solo pochi mesi ed è terminata dopo poco tempo dall’uscita dallo studio del programma televisivo. Attualmente Giorgio Manetti ha ritrovato la serenità sentimentale al di fuori della trasmissione ed è attualmente fidanzato. Gemma è invece ancora alla ricerca dell’anima gemella ed in questo momento sta frequentando, all’interno del programma televisivo, il ventiseienne Nicola Vivarelli.

Nel corso delle scorse settimane Giorgio aveva rilasciato alcune interviste, facendo trapelare i suoi sentimenti non propriamente positivi nei confronti della dama di “Uomini e Donne”. Gemma ha prontamente risposto alle dichiarazioni, sottolineando come il livore che traspare dalle dichiarazioni dell’uomo l’abbia stupita, visto che al momento lui ha una compagna ed è felice.

Giorgio ha dunque nuovamente parlato dell’ex compagna ed attraverso una lunga intervista per il settimanale “Vero” ha dichiarato come in realtà non provi alcun livore per Gemma ed al contrario se la incontrasse prenderebbe volentieri un caffè con lei per fare una tranquilla chiacchierata.

Il cavaliere ha infine rivelato come l’ex fidanzata faccia parte del suo passato e sia un capitolo definitivamente chiuso e superato della sua vita, queste le sue parole: “Le auguro tanta felicità e altri dieci anni in trasmissione se è quello che vuole. E magari, perché no, le auguro di trovare davvero un giorno un amore grande e importante come è successo a me con Caterina”.

Giorgio ha però concluso l’intervista con una palese accusa nei confronti di Gemma, confidando come a suo avviso una persona che cerca l’amore in un programma televisivo da oltre dieci anni non sia più credibile nel ripetere sempre le stesse cose e come, forse, non stia realmente cercando quello.