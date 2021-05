Gilles Rocca parla del chiarimento con Zorzi: "Mi ha fatto piacere"

Nell’ultima diretta de “L’isola dei famosi“, condotta da Ilary Blasi insieme a Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, l’ex naufrago Gilles Rocca, dopo il suo periodo di quarantena per essere ritornato dall’Honduras, diventa ospite negli studi di Canale 5 per parlare della sua esperienza.

L’attore romano, oltre per la sua breve avventura su l’isola, ha fatto discutere per i suoi attacchi nei confronti dell’influencer e opinionista Tommaso. Difatti l’ex naufrago ha rivelato di essere stato al centro di un enorme attacco mediatico per essersi messo contro Zorzi durante tutta la sua avventura in Honduras. Gilles nonostante questo rivela di essersi affezionato a Tommaso durante la sua avventura al “Grande Fratello Vip” nell’aria, c’era un sentimento molto bello dedicato all’amore.

Rocca però afferma di aver apprezzato poco di come abbiano parlato della loro storia con la sua compagna: “Se al GF, ci fosse stato un opinionista in studio che commentava il suo “amore” come una telenovela cilena, secondo me, gli avrebbe fatto male. Facce e faccette mi hanno ferito molto“. La rabbia però è derivata anche dalla fame, siccome il naufrago più volte ha lamentato del poco cibo a disposizione.

Il chiarimento di Gilles Rocca

Intanto Gilles, sul suo profilo Instagram, ha voluto commentare il chiarimento avuto con Tommaso Zorzi durante l’ultima puntata de “L’isola dei famosi” rivelando di essere felice: “Mi ha fatto molto piacere chiarirmi con Tommaso e aver avuto un confronto in studio che sicuramente ci ha arricchiti, perché non era basato su polemiche sterili ma bensì sulla voglia di comprendersi”.

Gabriele Parpiglia, giornalista molto vicino a Tommaso Zorzi, sui social durante la diretta ammette di aver apprezzato molto le scuse di Gilles Rocca, etichettandolo come una persona bellissima che, dietro le quinte de “L’isola dei famosi”, ha speso delle parole molto importanti su di lui e sull’ex concorrente di “Riccanza”.