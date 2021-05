"L’isola dei famosi", pace fatta tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi

Durante tutta la sua avventura da naufrago Gilles Rocca non ha mai nascosto di apprezzare poco l’opinionista de “L’isola dei famosi” Tommaso Zorzi. Per questo motivo tra i due sono volate tantissime frecciatine a distanza, in cui l’attore si è spesso vantato di aver fatto della vera gavetta mentre lui è esploso solamente grazie a un reality show.

Gli attacchi, soprattutto da parte di Gilles, sono continuati anche tramite i social network. L’ex concorrente di “Ballando con le stelle”, parlando della sua esperienza a “L’isola dei famosi” dopo la sua eliminazione, rivela di essere stato poco apprezzato dal pubblico perché si è messo contro a una persona con milioni di follower su Instagram.

Il chiarimento tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi

Nell’ultima puntata de “L’isola dei famosi”, andata in onda nella giornata del 17 maggio con la conduzione di Ilary Blasi, l’ex naufrago e Tommaso Zorzi finalmente trovato un punto d’incontro. L’attore romano, arrivato in studio dopo aver fatto i giorni di quarantena, dichiara di aver passato un brutto periodo a causa delle numerose offese ricevute dai social e dalle migliaia di persone che ha dovuto bloccare.

Gilles Rocca poi, riferendosi a Tommaso, afferma: “Non mi conosceva prima della mia esperienza all’Isola se il suo sentimento al GF Vip fosse stato etichettato come telenovela cilena, ci sarebbe rimasto molto male”. Ammette che non gli è mai piaciuto essere chiamato leader e capobranco, siccome odia sia i branchi che i leader negativi.

L’opinionista del programma quindi tende una mano all’ex naufrago, rivelando che molto probabilmente anche lui ha sbagliato nei suoi confronti: “Per il fatto che tu sia bono ti ho sempre sostenuto. Poi un po’ per la fame, un po’ per le persone che non ti consentivano di mostrarti per quello che sei… ma sono convinto che qui in studio tu possa riscattarti”.