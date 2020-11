Gigi Proietti, 58 anni accanto a Sagitta Alter: due figlie e un matrimonio mai avvenuto

È morto il 2 novembre l’immenso Gigi Proietti. Attore, comico, cabarettista, doppiatore, conduttore televisivo, regista, cantante, direttore artistico e insegnante italiano. Una vita in scena e per la scena, una carriera incredibile, un vero e proprio Maestro d’arte e cultura. Se n’è andato il giorno del suo 80esimo compleanno Gigi, ironia della sorta giorno della sua nascita e della commemorazione dei defunti.

D’altronde, solo un grande come lui poteva lasciarci in un modo così incredibile. Va via un pezzo di Roma e dell’Italia tutta, un personaggio che rimarrà per sempre nell’immaginario collettivo e che si tramanderà di generazione in generazione. Gigi lascia un vuoto incolmabile. Se la carriera di Proietti è sotto gli occhi di tutti, la sua vita privata è sempre stata in sordina.

Il Maestro è stato un uomo molto riservato. 58 anni accanto ad una sola donna, sempre la stessa donna: Sagitta Alter. Un amore il loro, che in un ambiente spinoso come quello dello spettacolo è difficile da vedere. Tante, tantissime serate fuori casa ad esibirsi sul palco di un teatro con una folla incredibile sempre lì, pronta ad applaudirlo. Tante, tantissime giornate trascorse tra una prova e l’altra o tra una registrazione e l’altra, ma alla fine Gigi tornava sempre a casa dalla sua Sagitta e da Susanna e Carlotta, le loro figlie.

Nel 1962, quando aveva soli 22 anni, gli occhi di Proietti incontrarono per la prima volta quelli della guida turistica svedese, Sagitta Alter. Era estate e proprio quell’anno, mentre Gigi muoveva i primi passi nel mondo del teatro, la Alter decise di non tornare in Svezia. Da quel momento non si sono più lasciati. 58 lunghi anni insieme, 58 lunghi anni di amore, complicità, feeling, 58 lunghi anni nei quali però non è mai arrivato il matrimonio. Sagitta è stata la compagna di una vita per Proietti, ma mai sua moglie legalmente.

La domanda per lui sul matrimonio era ricorrente: “La verità è che io e Sagitta non ci pensiamo più. Non ci tenevamo particolarmente al matrimonio quando eravamo giovani, ma non lo escludiamo. Chissà, magari un giorno ci guarderemo e ci verrà voglia di compiere anche questo passo, anche se il traguardo più bello, quello di costruire una famiglia unita, siamo già riusciti a realizzarlo“, dichiarava Proietti ogni volta che si toccava l’argomento.

Eppure, adesso Gigi e Sagitta non potranno più guardarsi negli occhi e decidere di realizzare il grande passo. La loro “famiglia unita”, come asserito dallo stesso Proietti, è composta anche da Susanna e Carlotta, rispettivamente 42 e 37 anni. Entrambe lavorano nel mondo dello spettacolo. Susanna Proietti è una costumista e scenografa, Carlotta è una cantautrice ed esattamente come il suo papà, attrice.

Susanna, tempo fa aveva parlato dei suoi primi ricordi del papà artista e di quanto le dessero fastidio inizialmente tutte le persone che volevano stringergli la mano dopo uno spettacolo. “Io, mia madre e mia sorella sedute in prima fila, e a fine spettacolo una coda di persone che volevano stringergli la mano. Mi dava fastidio, a più di uno avrei dato un morso. Faceva strano perché dentro casa eravamo una famiglia normale, ma quando uscivamo eravamo circondati da scocciatori, dal mio punto di vista“, dichiarava la primogenita di Proietti a “Il corriere della sera“.

Carlotta invece parlava del suo papà in questo modo: “Un giorno mamma era d’avanti alla porta, scura in volto. ‘Ha telefonato la scuola, so che ti hanno scoperta mentre fumavi. E adesso a papà glielo dici tu’. Andai da mio padre. […] ‘Devo confessarti una cosa, papà’. […] ‘Dimmi, amore di papà, che c’è?. ‘Stamattina a scuola mi hanno scoperta a fumare una sigaretta’. Sorpreso mi domandò: ‘E perché, non si può fumare a scuola?‘”.

Era questo e molto altro Gigi Proietti, un papà buono con le sue figlie anche quando magari era necessaria qualche ramanzina. Un uomo, un’artista, un Maestro che mai sarà dimenticato. Indubbiamente ha lasciato un vuoto immenso nella sua famiglia, ma anche tra i milioni e milioni di fan che per tutta una vita lo hanno seguito. Purtroppo, l’ultimo saluto a Gigi non potrà essere come avrebbe meritato a causa del Covid.