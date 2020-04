Gigi D’Alessio risponde a Vittorio Feltri: "Ha perso la lucidità, offende solo per lo share"

Il cantante Gigi D’Alessio ha deciso di intervenire in merito agli insulti razzisti da parte di Vittorio Feltri nei confronti dei meridionali; il giornalista stavolta ha superato il limite. E’ arrivata la risposta dell’artista napoletano che, sulla sua pagina di Instagram, ha voluto fare il punto della situazione precisando che il direttore di “Libero“ dimostra di aver perso qualsiasi tipo di lucidità, con l’intento anche di attirare la maggiore attenzione del pubblico.

Il cantante ha anche richiamato i programmi a riporre maggiore attenzione nella scelta degli ospiti, visti quali sono i risultati. Queste sono le parole al riguardo di D’Alessio che non ha usato mezzi termini: “Spero che dopo questo episodio si possa smettere di dare spazio e dare voce ad un uomo che ormai ha perso la sua lucidità e offende solo per qualche punto di share”.

Allo stesso tempo l’ex marito di Anna Tatangelo ha ribadito la propria fortuna di essere napoletano, attraverso questo post: “Sono meridionale e sono orgoglioso di esserlo”. Il cantautore ha concluso il proprio post, con un invito alle tramissioni televisive a non ricadere nel ribasso dell’intelligenza e della dignità. Queste le parole dell’artista: “Mi auguro che chi ha facoltà di scegliere gli ospiti non continui questa corsa”.

Sono arrivati numerosi attestati di condivisione al messaggio di Gigi D’Alessio, come dimostrano anche i commenti di alcuni artisti. Ne sono esempi la cantante Giorgia, Stefano De Martino e il cantante Umberto Tozzi, che hanno condiviso il pensiero del cantante partenopeo.

Allo stesso tempo gli utenti hanno ringraziato Gigi D’Alessio per queste sue parole, sottolineando altri problemi legati al mondo della televisione. Questo il commento di un utente, che ha affermato: “Bisogna smettere anche di dare spazio ai giornalisti in generale che alimentano solo dispute”nord contro sud”.