Gianni Morandi, la moglie lo bacchetta: "La mascherina deve coprire anche il naso"

Recentemente Gianni Morandi ha pubblicato sui social una foto in compagnia della moglie Anna, mentre è in procinto di andare a fare la spesa. Questo è il post del cantante: “A far la spesa con Anna, mi ha già sgridato perché la mascherina è messa male, deve coprire anche il naso“. L’artista emiliano ha ricevuto molti messaggi dalle fan che hanno condiviso il pensiero della moglie di Morandi.

Questo è uno dei commenti delle followers di Gianni Morandi: “E’ vero Gianni, dai retta ad Anna che ha quasi sempre ragione, un grande abbraccio a voi”. Un altro fan ha fatto notare che la moglie ha ragione: “Devi girarla la mascherina perchè sotto ha anche lo spazio per il naso”.

Il post del cantante

Il cantante ha anche risposto ad alcuni utenti facendo delle precisazioni: “Anna è andata lei fare la spesa, io sono rimasto fuori con la mascherina messa male”. Dopo questa risposta di Gianni Morandi, le fan lo hanno invitato a non andare in coppia a comprare le risorse indispensabili per dare il buon esempio.

Questo è il commento: “Non va bene lo stesso, o va lei da sola o tu da solo e dovresti dare il buon esempio visto che sei sempre bravo e in tanti ti stimano”. Si sono create alcune polemiche che sono state risolte, dimostrando che si può fare la spesa in due solamente per comprovate necessità.

Non è la prima volta che Gianni Morandi pubblichi una foto con la mascherina e, in questo periodo difficile, sta regalando anche dei sorrisi al pubblico. Nei giorni precedenti il cantante ha postato una sua foto nel ruolo di cuoco. Questo è il post: “Chi l’avrebbe mai detto che alla mia età avrei cambiato mestiere, niente più concerti, palcoscenici, luci, applausi, fischi, sono diventato un addetto alla cucina”.