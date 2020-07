Gianmaria Antinolfi sta prendendo in giro Belen? Parla la sua ex

Al centro dell’attenzione delle riviste di gossip c’è sicuramente la neocoppia formata da Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi. Dopo la separazione da Stefano De Martino, sappiamo infatti che la bella showgirl argentina ha finalmente ritrovato il sorriso accanto all’imprenditore partenopeo con il quale sta trascorrendo le vacanze estive.

I due sono stati avvistati insieme a Capri, dove hanno trascorso un romantico weekend in barca, in occasione del compleanno di lui. Ma a minare la serenità della coppia è una testimonianza che insiste sul fatto che Gianmaria starebbe fingendo con Belen e che si sia avvicinato a lei solamente per interesse e fama di popolarità.

A muovere queste pesanti accuse è Dayane Mello, la modella brasiliana che stava con Antinolfi fino a qualche tempo fa e che abbiamo avuto modo di conoscere durante la sua partecipazione al reality “L’Isola dei Famosi“. Come riporta anche il settimanale “Chi”, Dayane Mello avrebbe vissuto una storia d’amore con l’imprenditore e sarebbe stata lasciata solamente dopo l’inizio della relazione con Belen.

“Gianmaria Antinolfi frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie!”, sono le parole della modella brasiliana, che ha poi lanciato un’appello rivolgendosi direttamente a Belen: “Apri gli occhi! Lo frequentavo da circa un mese e mezzo. È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen. Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi. […] lo dico perché [..] penso che lui sia solo affamato di popolarità”.

Sarà davvero così? Dayane Mello starà dicendo la verità? Non ci resta che attendere di scoprire se le parole della bella modella brasiliana sono veritiere e vedere cosa risponderà il diretto interessato a sua discolpa. Solo il tempo darà le sue risposte.