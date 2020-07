Gianluca Vacchi annuncia il sesso del bebé che aspetta dalla compagna

Se finora Gianluca Vacchi ci ha abituati a video con balletti e siparietti vari, da qualche mese a questa parte, dopo l’annuncio che a breve diventerà papà, ha invece virato verso tematiche decisamente più romantiche ed emozionanti. L’ultima risale a pochi giorni fa, quando il re dei social ha voluto comunicare ai propri followers il sesso del bebé che aspetta dalla compagna Sharon Fonseca, incinta di 4 mesi, alla quale è legato da due anni.

Per l’occasione, il manager ha condiviso un video in cui lui e Sharon sono nel grande giardino di casa in compagnia del loro labrador Olaf, e attendono impazienti, tenendosi per mano, l’arrivo di un elicottero; questo, diffondendo per aria del fumo colorato, che finisce per tingere di rosa il cielo sopra di loro. Il primogenito di Vacchi sarà quindi una femminuccia.

Il filmato, nemmeno a dirlo, ha ricevuto subito tantissime visualizzazioni e messaggi di auguri; tra questi, anche moltissimi vip, che hanno voluto complimentarsi con la coppia, come ad esempio Mariano Di Vaio, Claudio Marchisio, Fred De Palma e molti altri ancora. Nel video si vede la modella venezuelana visibilmente emozionata che non riesce a trattenere le lacrime, e Gianluca che le si avvicina per asciugarle teneramente il viso.

Sui social la coppia ha poi pubblicato: “Aspettiamo una principessina. Mamma e papà” e in molti tra i fan della coppia hanno ricollegato il discorso che pochi giorni prima il manager aveva fatto circa le donne e l’importanza di trattarle bene. “Hanno le palle, sono la forza del mondo” aveva infatti dichiarato, forse pensando già alla sua piccola principessa.

Il nome che i futuri genitori daranno alla bambina non è stato ancora svelato, ma Gianluca Vacchi ha voluto condividere, attraverso il Corriere della Sera, che aprirà per la figlia, sin dai primi giorni, un profilo social.