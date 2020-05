Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca aspettano un figlio

Gianluca Vacchi, noto imprenditore che fino a qualche mese fa era un vero e proprio fenomeno dei social grazie alle foto e ai video di ogni tipo che pubblicava costantemente, sta per diventare papà. L’imprenditore, con più di 15 milioni di followers su Instagram, è un personaggio molto seguito per via della sua vita lussuosa e “ballerina”. Adesso, però, ha deciso di mettere la testa a posto, preparandosi a diventare genitore per la prima volta all’età di 52 anni. Qualche giorno fa, infatti, sui social ha fatto un annuncio importante.

Vacchi ha pubblicato un video su Instagram insieme alla sua compagna Sharon Fonseca, nel quale annuncia che lei è incinta. Le sue parole:”Oggi è la festa della mamma e ovviamente il mio primo pensiero va a mia madre, ma devo anche dire che quando […] ho pensato a una potenziale madre per mio figlio quella donna aveva le caratteristiche di Sharon. Sono molto felice di annunciare […] che io e Sharon aspettiamo un bambino“. La risposta di Sharon Fonseca, di quasi 30 anni più giovane di lui, è stata:”Grazie amore per avermi dato il regalo più bello“.

La coppia al momento vive a Miami, in una villa dove stanno trascorrendo insieme il lockdown. Non a caso l’annuncio della gravidanza è stato dato in un giorno speciale, quello della Festa della Mamma e per i fan dell’imprenditore è stato un vero e proprio delirio, dal momento che il video ha ottenuto tantissime visualizzazioni.

Sharon Fonseca è una modella e influencer, ha 24 anni ed è nata in Venezuela ma vive da diverso tempo a Miami, dove ha fondato l’azienda di bijoux Omkara. La ragazza si diletta anche a dispensare consigli di moda, beauty e wellness dal suo sito personale. La relazione con Gianluca Vacchi è iniziata nel 2018.

Ancora non si sa se sarà un maschietto o una femminuccia, dal momento che Gianluca Vacchi nel video ha parlato in maniera generica di “son” (figlio). La domanda che in tanti si stanno ponendo è se effettivamente la coppia manterrà il riserbo sul sesso del bambino fino alla nascita o se questo sarà reso pubblico non appena sarà possibile.