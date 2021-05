Gianluca De Matteis attacca Akash Kumar: "È una persona priva di talento"

Negli ultimi giorni Akash Kumar ha annunciato sui propri canali social di non essere più interessato alla televisione e quindi sarebbe pronto a rifiutare l’invito da parte degli autori de “L’isola dei famosi” a far parte degli ospiti. Nonostante questa rivelazione il modello si presenta comunque negli studi, rendendosi protagonista di una lite con la conduttrice Ilary Blasi.

Intanto Akash in questi giorni annuncia per la seconda volta il suo addio definitivo da “L’isola dei famosi” e dal piccolo schermo, che considera ormai sempre più trash e quindi lui si sente come un pesce fuor d’acqua. Difatti il suo sogno resta quello di proseguire nel campo della moda, dove negli anni ha rappresentato aziende molto importanti come la Benetton, Diesel, Carrera e John Barritt.

L’attacco di Gianluca De Matteis ad Akash

Gianluca De Matteis, conosciuto per aver partecipato all’edizione 2020-2021 di “Uomini e Donne” e sedendo sul trono insieme a Sophie Codegoni e Jessica Antonini, ha voluto rilasciare un attacco ad Akash. Il fisioterapista, oltre a difendere l’intera categoria di U&D, l’accusa di essere una persona priva di talento.

Il ragazzo, con delle storie su Instagram, ci va davvero molto duro nei suoi confronti: “Parla di competenze e talento. Se ti fa tanto schifo questo mondo trash, perché ne fai parte? Cosa ti spinge ad accettarlo? Tu che talento hai? Che competenze hai? Come se tu fossi il Nobel per la fisica. Il punto è che queste cose sono state dette da una persona la cui credibilità e attendibilità è sotto zero perchè è il primo che crea finti gossip“.

Difendendo poi Andrea Cerioli da Akash, anch’esso ex tronista di U&D e attualmente naufrago a “L’isola dei famosi”, Gianluca rivela che il mondo dei tronisti e corteggiatori non è formato solamente da persone troglodite e decerebrati senza un minimo di competenza.