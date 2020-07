Giancarlo Magalli svela di aver rifiutato un confronto televisivo con Adriana Volpe

La vecchia diatriba tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe è tutt’altro che finita. I due si sono conosciuti grazie alla trasmissione “I fatti vostri”, che hanno condotto insieme per molti anni su Rai 2. I primi fraintendimenti sono arrivati direttamente in televisione, grazie ad alcune frecciatine lanciate dal conduttore nei confronti della Volpe, costringendo quest’ultima ad abbandonare l’azienda di Viale Mazzini.

Giancarlo Magalli ha continuato la sua carriera in Rai, mentre Adriana Volpe si è trasferita in Mediaset per diventare uno dei concorrenti del “Grande Fratello Vip”. Nonostante l’addio anticipato a causa della scomparsa del suocero, la Volpe è stata una delle inquiline più apprezzate, riuscendo così a rilasciare la sua carriera conducendo, su TV8, la trasmissione “Ogni mattina”.

La nuova frecciatina di Giancarlo Magalli

Negli ultimi mesi si è parlato di un possibile riavvicinamento tra Magalli e la Volpe, compreso un rumors di un possibile faccia a faccia nella casa del “Grande Fratello Vip”. Giancarlo Magalli, intervistato dal settimanale “Nuovo Tv“, rivela di aver rifiutato proposte molto importanti da parte di Mediaset per questo fatidico confronto.

Nella seguente intervista Magalli svela i motivi dietro questa decisione: “Ho declinato l’invito, tra l’altro rifiutando un bel compenso. Non mi piaceva l’idea di andare lì per metterla in difficoltà. E non mi sarebbe neppure piaciuto il contrario, ovvero l’opzione di essere una sua vittima”. Successivamente invita Adriana Volpe a prendersi una tregua da questa lite: “Sono anni che si parla di questa diatriba e non se ne può più. Purtroppo anni fa lei ha scoperto che, menzionandomi, riusciva a far parlare di sé”.

Adriana Volpe invece, nella sua intervista al settimanale “TV Sorrisi e Canzoni” diretto da Aldo Vitali, rivela che Giancarlo Magalli sarebbe totalmente ossessionato da lei. A provarlo sarebbero anche gli ultimi post pubblicati dal conduttore Rai, che ha deriso nelle sue storie di Instagram i bassi ascolti registrati da “Ogni mattina”.