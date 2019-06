GF16, Ambra Lombardo parla di un’eventuale presenza a Temptation Island: "Io e Kikò dobbiamo conoscerci"

Le telecamere del “Grande Fratello 16” si sono spente, ma i riflettori sembrano essersi accesi sulla storia d’amore che sta nascendo tra Ambra Lombardo e Chicco Nalli, l’hair stylist più famoso della tv. I due stanno mettendo a tacere tutte quelle voci che insinuavano un interesse di popolarità dietro il loro rapporto.

A quanto pare sia Kikò che Ambra fanno sul serio e, giorno dopo giorno, sembra proprio che la loro relazione si faccia sempre più importante e solida. Anche per questo motivo, la Lombardo nelle ultime ore ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti un’eventuale loro partecipazione al reality show estivo “Temptation Island“.

Il programma che mette alla prova la solidità delle coppie grazie a prestanti tentatori e avvenenti tentatrici, avrebbe avuto senza dubbio molto piacere di portare sulle spiagge della Sardegna anche la neo-coppia formata da Ambra e Chicco, ma sembra proprio che questo – almeno per la stagione che sta per partire su Canale 5 – rimanga un desiderio irrealizzato.

Temptation Island, le dichiarazioni di Ambra Lombardo su un’ipotetica partecipazione con Chicco Nalli

Le parole della Lombardo non lasciano spazio a dubbi o fraintendimenti: “Io e Kiko a Temptation Island? L’ho letto anche io… Ma bisogna dire che, da buona siciliana, io sono gelosissima e non so se questo programma potrebbe giovare alla nostra unione, dobbiamo ancora conoscerci e viverci“, rivela l’ex gieffina che da poco ha preso una pausa dal suo lavoro di professoressa per tentare di esaudire il suo sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo.

Non solo un semplice rifiuto, ma la bella siciliana prende proprio le distanze da questa eventualità: “Se ci penso, mi viene in mente solo l’innumerevole quantità di coppie sfasciate uscite da quel reality e io tremo al solo pensiero“, ha ribadito a chiare e forti lettere. Al momento non è dato sapere se il suo attuale fidanzato, Kikò, abbia la stessa opinione riguardo alla cosa, ma sembra proprio che questo sbarco in Sardegna, per ora, “non s’ha da fare”.