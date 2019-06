GF 16, Ambra Lombardo rassegna le dimissioni e annuncia: "Voglio darmi una possibilità"

Ambra Lombardo è entrata nella casa del Grande Fratello 16 e la sua vita è stata completamente rivoluzionata. La bella siciliana, in questi giorni, ha preso una decisione molto seria e, presumibilmente, alquanto sofferta riguardante la sua carriera professionale.

Ambra è, o meglio era, un’insegnante di Lettere in un Liceo di Milano, ma ha deciso di licenziarsi e tentare la strada dello spettacolo: “È stata una decisione sofferta, ci ho pensato parecchio. Alla fine, però, ho deciso di dare a me stessa un’opportunità, ho scelto di vivere un’esperienza unica tornando a far parte del mondo dello spettacolo”, come lei stessa ha dichiarato.

Ricordiamo che la Lombardo quando ha iniziato il percorso al GF era fidanzata da pochi mesi, ma una volta entrata ha fatto un incontro che le ha sconvolto la vita privata. Lei e Chicco Nalli, ex marito dell’opinionista di “Uomini e Donne” Tina Cipollari, sembrano fare sul serio e voler iniziare una storia d’amore. Le basi ci sono tutte, come hanno ampiamente dimostrato durante la diretta del GF andata in onda su Canale 5 lunedì 3 giugno.

Grande Fratello 16, le esperienze televisive di Ambra Lombardo

Queste nuove dichiarazioni di Ambra rivelano che la ragazza ha frequentato gli ambienti televisivi in passato: nel 2004 partecipò a Miss Italia arrivando terza, in quell’edizione trionfò Cristina Chiabotto, anche se la Lombardo venne notata grazie alla sua bellezza. Dopo questa esperienza, partecipò ad eventi ed entrò anche in un’Agenzia, ma prese poi la decisione di abbandonarle tutto e dedicarsi all’insegnamento per amore: “Un mondo da cui sono sempre stata attratta, di cui per un periodo avevo fatto parte. Ma da cui a un certo punto ero fuggita, sbagliando, per accontentare un uomo che credevo mi amasse”.

Ora è pronta per cercare di realizzare quello che è sempre stato il suo sogno e, insieme a questo, potrà dimostrare a tutti che le intenzioni con Kikò Nalli sono serie, infatti l’hair stylist proprio ieri sera è uscito dalla Casa: “Molti mi hanno criticato per averlo baciato in diretta tv ma sono felice di averlo fatto: tra noi è nato qualcosa di profondo e so che il tempo ci darà ragione“.