GF 16, Kikò Nalli eliminato. Tina Cipollari ironizza sull’uscita: "Pacchia finita"

Tina Cipollari, storica e controversa opinionista del celebre dating show di Canale 5 “Uomini e Donne”, sembra non aver perso nemmeno una puntata del reality show condotto da Barbara D’Urso “Grande Fratello 16“, dove ha partecipato come concorrente l’ex marito e padre dei suoi tre figli, Kikò Nalli.

L’avventura di Kikò Nalli al Grande Fratello è durata fino a lunedì 3 giugno 2019 quando Barbara D’Urso ha annunciato l’eliminazione dell’hair stylist, che ha fatto un percorso molto bello all’interno della casa di Cinecittà, trovando perfino l’amore in Ambra Lombardo. Nelle ultime ore Tina ha voluto condividere con i suoi fan un commento sul suo profilo Instagram riguardante proprio l’ex marito e la sua uscita dal programma.

L’ironia di Tina Cipollari

L’ironia di Tina Cipollari non si esaurisce mai, infatti, l’opinionista di Maria De Filippi ha voluto dire la sua sull’uscita di Nalli dal Grande Fratello, utilizzando il suo solito sarcasmo: “Stasera per me è finita la pacchia“. Queste le parole di Tina che ironicamente ha voluto sottolineare il fatto che il ritorno alla quotidianità di Nalli per lei in realtà è un problema, più che una gioia.

Nonostante la separazione tra i due, avvenuta nel 2018, Tina e Chicco hanno mantenuto un ottimo legame per il bene dei loro tre figli; non è stato facile per loro mantenere stima e rispetto. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Ambra Lombardo ha fatto una bellissima sorpresa a Kikò Nalli, entrando nella casa di Cinecittà.

I due si sono scambiati dei baci appassionati, lasciando così trapelare l’idea che la loro love story, iniziata all’interno della casa di Cinecittà, possa proseguire anche fuori. Se Tina inizialmente non aveva preso molto bene il flirt tra l’ex marito e la gieffina, tanto da aver sottolineato il fatto che il loro in realtà non è un amore ma altro, ora forse si dovrà ricredere, anche perché l’ex marito sembra molto intenzionato a vivere la sua storia con la professoressa siciliana, che per amore delle luci della ribalta ha lasciato il suo lavoro.